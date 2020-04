Kritik am Premierminister : Johnsons beständiges Hinterherhinken

Die Stimmung in Großbritannien kippt: Selbst regierungsfreundliche Medien nennen die Politik der Regierung in der Corona-Krise inzwischen „erbärmlich“.

Eng an eng: Arbeiter bereiten Gräber auf einem Friedhof in Nordirland vor. Bild: AFP

Noch vor einer Woche unterstützten laut einer Umfrage mehr als siebzig Prozent der Briten den Kurs der Regierung. Premierminister Boris Johnson schien den richtigen Ton zu treffen und konnte die „nationale Anstrengung“ zur Bekämpfung der Corona-Epidemie symbolträchtig untermauern: Binnen weniger Tage meldeten sich 750.000 Freiwillige, um den staatlichen Gesundheitsdienst NHS zu unterstützen.

Im Osten Londons wurde eine Messehalle in hoher Geschwindigkeit zu einem Krankenhaus mit 4000 Betten umgebaut. Soldaten rückten zur Hilfe aus. Aber seit einigen Tagen nehmen die schlechten Nachrichten zu. Die Erklärungen des Regierungschefs, seiner Minister und der Gesundheitsfunktionäre wirken zunehmend hilflos. Die Stimmung droht zu kippen.

Am Donnerstag hagelte es erstmals empörte Schlagzeilen in den britischen Zeitungen. Einige druckten nur ein einziges Wort auf ihrer ersten Seite: „Irrwitzig“ oder „Chaos“. Selbst ansonsten regierungsfreundliche Blätter griffen die politische Führung des Landes direkt an: „Fragen ohne Antworten“, titelte der „Daily Telegraph“ und kritisierte, dass die Regierung nicht erklären könne, warum das britische Gesundheitssystem so viel weniger Corona-Tests durchführt als beispielsweise Deutschland.

Viele Versprechen, wenig Konkretes

Die „Daily Mail“ machte auf ihrer Titelseite auf eine besonders bestürzende Statistik aufmerksam: Von den 550.000 Ärzten, Schwestern und sonstigen Kräften, die im NHS Kontakt mit Patienten haben, wurden erst 2000 getestet. „Erbärmlich“ nannte die auflagenstarke Zeitung die Bemühungen der Regierung.

Johnson, der selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hatte sich am Mittwochabend aus seiner Privatwohnung per Video gemeldet und mit dem ihm eigenen Sinn für Stimmungsumschwünge zu den Testkapazitäten geäußert. Er bekräftigte seine Auffassung, dass Tests das entscheidende Mittel seien, um die Epidemie in den Griff zu bekommen und „das Corona-Rätsel zu knacken“. Dann beließ er es aber bei dem schon oft gehörten Versprechen, die Zahl der Tests „massiv zu erhöhen“.

Dabei misst Johnson den Tests, welche die akute Erkrankung feststellen, eine ähnliche Bedeutung zu wie den Antikörpertests, die eine überstandene Erkrankung und damit eine gewisse Immunität anzeigen. Letztere, hofft er, könnten helfen, die gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu lockern. 3,5 Millionen dieser Antikörpertests seien inzwischen gekauft worden. Wann und wie sie zur Verfügung stehen sollen, ist allerdings unbekannt.

Nur für Mitarbeiter des Gesundheitssystems

Die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich jedoch auf den Mangel an Corona-Tests. Bislang kann sich nur testen lassen, wer mit schweren Symptomen im Krankenhaus gelandet ist. Eine Ausnahme sind neu eingerichtete Drive-in-Stationen auf verwaisten Parkplätzen, die allerdings nur NHS-Mitarbeitern offenstehen, die vorher eine Genehmigung eingeholt haben. Die Gesamtkapazität im Königreich liegt derzeit bei etwa 8000 Tests am Tag. In Deutschland können fast zehnmal so viele Menschen getestet werden.