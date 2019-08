Verhandlungen mit der EU : Johnson forciert Tempo der Brexit-Gespräche 

Aktualisiert am

Ein Anti-Brexit-Demonstrant in London, der eine Boris-Johnson-Maske trägt. Bild: AP

Ab September soll sich Großbritanniens Brexit-Verhandlungsführer David Frost zweimal die Woche mit EU-Vertretern zu Gesprächen treffen. So will Premierminister Johnson fristgerecht eine Vereinbarung zum geplanten Austritt am 31. Oktober erzielen.