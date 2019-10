Ringen um den Austritt : Johnson doch zu Antrag auf Brexit-Verschiebung bereit

Vor Verhandlungen mit Brüssel : Johnson: „Keine Kontrollen an irischer Grenze“

In seiner Rede auf dem Parteitag der Konservativen bekräftigt der Premierminister, Großbritannien werde am 31. Oktober aus der EU austreten – mit oder ohne Vertrag. Neue Vorschläge würden noch am Mittwoch in Brüssel vorgelegt.