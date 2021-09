Johnson baut Kabinett um : Die Siegerin heißt Liz Truss

Aktualisiert am

Gerüchte hatte es seit Wochen gegeben, dann ging es am Mittwoch plötzlich Schlag auf Schlag. Im Laufe weniger Stunden entließ, versetzte und berief Premierminister Boris Johnson Minister. Der Umfang des zweiten Kabinettsumbaus seit den Wahlen von 2019 war größer als angenommen, aber überwältigende Überraschungen blieben aus. Aus einem Schlüsselressort musste sich nur der bisherige Außenminister Dominic Raab verabschieden. Er wurde zum Justizminister degradiert, darf sich nun aber offiziell als Stellvertreter des Premierministers bezeichnen. Schatzkanzler Rishi Sunak bleibt ebenso im Amt wie Innenministerin Priti Patel – letzteres erstaunte manche.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Zur Siegerin des Tages wurde die bisherige Ministerin für die Internationalen Handelsbeziehungen, Liz Truss. Sie war seit langem als mögliche Raab-Nachfolgerin im Gespräch, weil sie in ihrem Ressort auf stille und effiziente Weise Erfolge erreicht hatte. Truss wechselt nun in ein Haus, das seit der Zusammenlegung mit dem Entwicklungshilfeministerium fast 20.000 Beschäftigte hat. Dieses zu führen galt nicht als Raabs Stärke. Zudem war ihm seine Rolle während des Abzugs aus Afghanistan vorgehalten worden. Er war erst nach dem Fall Kabuls aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt und hatte danach für Fehler mehrfach das Verteidigungsministerium verantwortlich gemacht. Als gelernter Anwalt gilt er als eine passende Besetzung für das Justizressort. Dafür musste aber Robert Buckland weichen, der einen ausgezeichneten Ruf genoss und dessen Rauswurf in weiten Teilen der Partei auf Missfallen stieß.

Mit Interesse wurde auch die Versetzung Michael Goves aus dem Kabinettsbüro ins Wohnungsbauministerium registriert. Für Gove, der als einer der fähigsten (und ehrgeizigsten) Minister gilt, kommt der Schritt einem Abstieg gleich. Auf der anderen Seite könnte die Berufung des tatkräftigen Goves darauf hindeuten, dass Johnson den Wohnungsbau eine neue Priorität zumessen will im Rahmen seines “Levelling-up”-Programms zur Angleichung der Lebensverhältnisse im Land.

Mehr zum Thema 1/

Verlassen wird die Regierung der bisherige Bildungsminister Gavin Williamson, der schon seit langem als überfordert galt. Auf ihn folgt Nadhim Zahawi, der bisher die Impfkampagne der Regierung geleitet hat. Ihren Posten räumen musste auch die bisherige Ko-Vorsitzende der Konservativen Partei, Amanda Milling. Sie wird vom bisherigen Kulturminister Oliver Dowden ersetzt, auf den wiederum Nadine Dorries folgt, die als leidenschaftliche konservative Streiterin im sogenannten Kulturkampf gilt. Dem Vorwurf, das sich die Regierung der linken, identitätspolitischen Bewegung entgegenstellt und eine konservative Restauration betreibe, kann Johnson jetzt zumindest sein Revirement entgegenhalten: Das neues Kabinett ist noch weiblicher als bisher und auch ethnisch noch diverser.