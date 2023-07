Der amerikanische Sondergesandte für das Klima John Kerry am 7. Juli 2023 beim OSZE-Klimagipfel in Wien Bild: EPA

Am Freitag hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien eine Klimakonferenz veranstaltet, an der Sie als Sondergesandter von Präsident Joe Biden für den Klimaschutz teilgenommen haben. Es gab keine konkreten Beschlüsse. Also auch keinen Effekt?

Doch, das Treffen war wichtig und effektiv. Weil 57 Nationen für dieses Thema zusammengekommen sind, die einen derart großen Teil der Erde abdecken und allesamt über die Klimakrise als eine Sicherheitsbedrohung tief besorgt sind. Darüber hinaus bin ich mit der Gruppe der fünf zentralasiatischen Länder zusammengekommen (Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan; Anm.d.Red.). Dass diese Binnenstaaten mit uns zusammengekommen sind, ist wirklich wichtig. Wir haben darüber gesprochen, wie man schneller vorankommen kann, was sie brauchen, wie sie die Krise als Möglichkeit wahrnehmen können. Das war jetzt nicht die Art Treffen, aus dem man mit großartigen, grundstürzenden Ankündigungen herauskommt. Aber auf einer praktischen Grundlage fanden viele es hilfreich, darüber zu sprechen, wie man vorankommen kann, was wir tun können, um besser zu werden, wo wir technische oder finanzielle Hilfe bekommen können.