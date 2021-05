Patentschutz und Impfen : Bidens billiges Manöver

Blickt nach innen: Biden warb am 6. Mai in Louisiana für seine ehrgeizigen Infratstruktur- und Sozialprogramme. Bild: AFP

Vor Joe Bidens Amtsantritt sagten abgeklärte Atlantiker den Europäern eine fordernde Zeit voraus. Weil der neue amerikanische Präsident in seinem gespaltenen Land innenpolitisch nicht viel zu gewinnen habe, werde er sich auf die Außenpolitik stürzen und Gefolgschaft für große Vorhaben verlangen. Es kam anders. Biden blickt nach innen. Alles ist dem Ziel untergeordnet, sein Land aus der Corona-Krise zu führen. Dazu wandelt Biden auch auf Trumps Pfaden: Er unterbindet den Export von Vakzinen und Vorprodukten.

Dabei geht es Biden nicht nur, wie jeder verantwortungsbewussten Regierung, um den Schutz der eigenen Bürger und Wirtschaft. Der Präsident will den Amerikanern beweisen, dass der Staat ihre Probleme lösen kann. Daraus will er ein Mandat für einen Ausbau des Wohlfahrtsstaats samt Klimawende ableiten. Das soll zwar auch ins Ausland ausstrahlen, soll China die Vitalität der Demokratie vorführen. Für konkrete außenpolitische Initiativen aber bleibt wenig Raum. Was Russland, Iran oder die Klimapolitik angeht, begnügt Biden sich bisher mit Versuchen, den Status quo ante Trump wiederherzustellen.

So schnell wird Merkel zum Buhmann

Bidens unerwartete Forderung, den Patentschutz für Impfstoffe auszusetzen, spricht auf den ersten Blick eine andere Sprache. Ausgerechnet die Regierung der führenden Pharma-Nation schließt sich der Forderung von etwa hundert Entwicklungs- und Schwellenländern an, den Schutz des geistigen Eigentums in der Krise hintanzustellen? Ausgerechnet die deutsche Bundeskanzlerin, von Bidens Demokraten während der Trump-Jahre zur letzten Hoffnung des Multilateralismus stilisiert, muss den Buhmann geben und die Kräfte des Marktes gegen Washington verteidigen? Schickt Biden sich doch noch an, die Welt umzukrempeln?

Der Schein trügt. Nichts an seiner Ankündigung zwingt den Präsidenten, den „America first“-Kurs beim Impfen aufzugeben. Im Gegenteil: Nach der Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation will sich die Biden-Regierung mit dem jüngsten Paukenschlag Entlastung gegen den Vorwurf des Impfnationalismus verschaffen.

Doch so konkret Amerikas Exportverbote die globale Pandemiebekämpfung verlangsamen, so nebulös sind die Aussichten, dass ihr die Aussetzung des Patentschutzes Beine machte. Nicht nur, weil sich die EU widersetzt (was Biden womöglich einkalkuliert hat). Nein, selbst von den Befürwortern behauptet kaum einer, die Patente wären das wesentliche Hindernis für die Ausweitung der Impfstoffproduktion. Soweit ersichtlich, lassen die Rechteinhaber in Amerika und Europa nichts unversucht, um weitere Fabriken auch in Übersee aufzubauen.

Die Industrieländer könnten das fördern, indem sie auch für Impfungen in ärmeren Ländern die Abnahme großer Mengen zu lohnenden Preisen garantieren. Zwar haben Afrikaner und andere in leidvoller Erfahrung gelernt, dass es an solcher Solidarität oft mangelt; der Streit um erschwingliche Aids-Medikamente ist das bitterste Beispiel. Doch die derzeitige Lage ist anders: Es hat sich bis zu den meisten Wählern in den Industriestaaten herumgesprochen, dass auch sie die Pandemie erst überwunden haben, wenn das Virus auf der ganzen Welt bezwungen ist.

„Big Pharma“ ist nicht mehr unantastbar

Mit der Zusage, das Impfprogramm Covax mit vier Milliarden Dollar zu unterstützen, hat Biden die Vereinigten Staaten zwar an die Spitze der Geber gesetzt – vor Deutschland, das etwa eine Milliarde beisteuert. Die WHO rechnet aber kurzfristig mit einem zusätzlichen Bedarf von um die 40 Milliarden Dollar. Amerika ist da nicht allein in der Verantwortung; auch die EU denkt trotz gegenteiliger Bekundungen bisher fast nur an sich. Doch ein amerikanischer Präsident, der eine globale Führungsrolle beansprucht und sich zu Hause anschickt, mit mehreren Hilfs- und Investitionsprogrammen als Sechs-Billionen-Dollar-Mann in die Geschichtsbücher einzugehen, kann sich nicht mit einer buchstäblich billigen Geste aus der Affäre stehlen.

Zumal selbst diese Geste auch nach innen gerichtet ist. Den ungeduldigen Linken in seiner Partei zeigt Biden, dass „Big Pharma“ nicht mehr unantastbar ist. Schließlich leiden nicht nur arme Länder unter dem amerikanischen Gesundheitskapitalismus. Abermillionen Amerikaner können sich Medikamente nicht (mehr) leisten oder müssen die Folgen einer Opioid-Krise ausbaden, die einige Pharma-Firmen vor den Augen der Aufseher angerichtet haben.

In der Auseinandersetzung um den Patentschutz ist Biden freilich nicht der Einzige, der pragmatische Pandemiebekämpfung vorschützt, eigentlich aber eine politische Suppe kocht. Von der WHO über Entwicklungsländer bis zu privaten Hilfsorganisationen begreifen Gegner des Patentschutzes die Corona-Krise als Chance, um einen Präzedenzfall zu schaffen: für die nächste Gesundheitskrise, von der die Industrienationen vielleicht wieder weniger betroffen sind. Das ist eine wichtige Debatte. Vorrang muss jetzt aber der globale Impfturbo haben. Joe Biden hat den Partnern versprochen, dass Amerika zurück ist und führen will. Sie müssen ihn an die Verantwortung erinnern, die das bedeutet. Mit Symbolik kann er der Pandemie nicht beikommen.