Joe Bidens Sohn : Hunter Biden droht eine Anklage

Hunter Biden, der Sohn des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, könnte einem Medienbericht zufolge wegen Steuervergehen und falscher Angaben im Zusammenhang mit dem Kauf einer Waffe angeklagt werden. Laut der „Washington Post“ haben Ermittler genug Beweise dafür zusammengetragen. Im nächsten Schritt, so zitiert die Zeitung mit dem Vorgang vertraute Personen, müsse der Bezirksstaatsanwalt in Delaware, David Weiss, entscheiden, ob er Anklage erhebt. Der Staatsanwaltschaft obliegt die Einschätzung, ob die Beweise stark genug sind, um unter Umständen zu einer Verurteilung zu führen. Weiss wurde im Jahr 2017 von Donald Trump nominiert.

Im Dezember 2020, kurz nachdem Joe Biden die Präsidentenwahl gewonnen hatte, äußerte Hunter Biden, seine Steuerangelegenheiten würden untersucht. Die Untersuchungen laufen seit 2018. Er sei „zuversichtlich, dass eine professionelle und objektive Überprüfung“ zeigen werde, dass er „rechtmäßig und angemessen“ gehandelt habe. Der 52 Jahre alte Hunter Biden, Rechtsanwalt und Geschäftsmann, hatte umfangreiche Geschäfte mit ausländischen Unternehmen gemacht. Von 2014 bis 2019 etwa saß er im Vorstand der ukrainischen Gasfirma Burisma.

Zentrales Thema in Trumps Wahlkampf

Donald Trump hatte Angriffe auf Hunter Biden zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfs 2020 gemacht. Im Zusammenhang mit Burisma warf er Joe Biden damals vor, als Vizepräsident Druck auf Kiew ausgeübt zu haben, um Korruptionsermittlungen gegen die Firma und damit auch seinen Sohn zu verhindern. Die Biden-Familie weist diese Anschuldigen entschieden zurück. Auch eine Untersuchung durch Republikaner im Senat fand keine Hinweise auf eine unangemessene Einflussnahme. Sollten sich die Vorwürfe in diesem jüngsten Fall jedoch erhärten, brächte das Präsident Biden und die Demokraten so kurz vor den Kongresswahlen in einem Monat in Bedrängnis. Joe Biden hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Laut der „Washington Post“ haben die Ermittlungsbehörden schon vor Monaten genug Material über Hunter Biden zusammengetragen; nun warte man auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Diese, so berichtete das „Wall Street Journal“ am Donnerstag, wäge etwa ab, ob Umstände wie Hunter Bidens bekannte Rauschgiftprobleme ihn in einem möglichen Steuerverfahren entlasten könnten. Laut der „Washington Post“ hat Justizminister Merrick Garland angesichts der aufgeheizten Stimmung hervorgehoben, dass es keine politische oder anderweitig unzulässige Einmischung in den Fall geben wird. Mit dem Fall vertraute Personen hätten angegeben, er habe Staatsanwalt Weiss auch nicht zu einer schnellen Entscheidung gedrängt; der Prozess inklusive Ermittlungen dauert häufig Jahre. Weder das Justizministerium noch die Ermittlungsbehörden oder Staatsanwalt Weiss wollten sich am Donnerstag zu dem Fall äußern.

Ein Anwalt Hunter Bidens verurteilte, von der Zeitung zu den Ermittlungen befragt, das „Verbrechen“, das Ermittler begangen hätten, als sie Informationen zu dem laufenden Fall weitergaben. Er erwarte Ermittlungen des Justizministeriums in Bezug auf den Informanten, ebenso wie eine strafrechtliche Verfolgung. Man sei sich sicher, dass die Staatsanwaltschaft gewissenhaft arbeite und auch die Zeugen der Verteidigung berücksichtige. Sie solle „nicht unter Druck gesetzt, gehetzt dafür kritisiert werden“, dass sie ihre Arbeit mache.

Hunter Biden ist der zweite Sohn des Präsidenten. Seine Mutter Neilia Hunter und seine jüngere Schwester Naomi starben 1972 bei einem Autounfall, sein älterer Bruder Beau starb im Jahr 2015 an den Folgen eines Gehirntumors.