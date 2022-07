Ausrufung des Notstands? : Wie Biden seine Klimapläne noch retten könnte

Der amerikanische Präsident Joe Biden am 8. Juli. Jetzt will er offenbar den Klimanotstand ausrufen. Bild: Reuters

Was den Klimaschutz angeht, musste Joe Biden in den vergangenen Wochen zwei krachende Niederlagen einstecken. Erst schränkte der Oberste Gerichtshof die Befugnisse der amerikanischen Umweltbehörde EPA ein. Dann fuhr ihm am Donnerstag der demokratische Senator Joe Manchin aus West Virginia in die Parade, als er seine Zustimmung zu Bidens großem Steuer- und Klimapaket verweigerte. Der demokratische Senator Bernie Sanders schimpfte über die „Sabotage“. Manchin freilich berief sich auf die Inflation, die der Präsident erst in den Griff bekommen müsse. Der 74 Jahre alte Mann ist früherer Gouverneur West Virginias, des zweitgrößten Kohleförderstaats des Landes, und ein entscheidender Teil seines Vermögens stammt aus einem Unternehmen, das im Kohlehandel tätig ist.

Als Reaktion auf die Rückschlage plant Präsident Biden jetzt offenbar, den Klimanotstand auszurufen. Wie die „Washington Post“ am späten Montagabend unter Berufung auf drei anonyme Quellen aus dem Umfeld Bidens berichtete, könne das sogar noch in dieser Woche geschehen. Am vergangenen Freitag erst – in Reaktion auf Manchins Absage – hatte Biden Maßnahmen gegen den Klimawandel in einer Stellungnahme als „dringender als jemals zuvor“ bezeichnet.

Wenn der Senat die Klimakrise nicht angehe, werde er allein handeln. „Meine Maßnahmen werden Arbeitsplätze schaffen, unsere Energiesicherheit verbessern, die heimische Produktion und Lieferketten stärken, vor künftigen Preissteigerungen bei Öl und Gas schützen und dem Klimawandel entgegenwirken“, versprach er. Ohne an diesem Tag Senator Manchin zu erwähnen. Was genau Biden mit der Ausrufung des Notstands ankündigen wird, ist laut „Washington Post“ noch nicht klar. Der Notstand würde der Regierung einen größeren Handlungsspielraum geben, um Finanzmittel zu mobilisieren, saubere Energien zu fördern und weitere Maßnahmen für den Kampf gegen den Klimawandel durchzusetzen.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Senator Manchin nach Treu und Glauben verhandelt habe, gab Biden auf seiner Reise nach Saudi-Arabien zurück, er sei nicht dabei gewesen, könne das also nicht beantworten. Monatelang hatte Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer im Senat, seinen Kollegen aus West Virginia umworben. Das Paket war da schon abgespeckt worden, und Manchins Forderungen hatten sich während der Verhandlungen immer wieder geändert. Nun hat der Demokrat aus West Virginia wieder einmal den Daumen gesenkt und dabei seine eigene Partei in der Hand. Mit 50 zu 50 Stimmen herrscht im Senat ein Patt zwischen Republikanern und Demokraten, den letztere nur mit der Stimme der Vizepräsidentin überwinden können – und solange alle demokratischen Senatoren mit ihnen stimmen.

Was den Demokraten fehlt, benannte Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Rede zum Abtreibungsrecht am Montag ganz deutlich: „Wie brauchen zwei Stimmen mehr im Senat.“ Am Montag kokettierte Manchin damit, immer noch offen für Gespräche zu sein, er wolle die neuen Zahlen zur Inflation abwarten. Doch die Demokraten lassen keinen Zweifel daran, dass sie das Vertrauen in Manchin verloren haben. „Die Wut bewahrt mich vor Tränen“, schrieb Ed Markey, Senator aus Massachusetts, nach dem Bekanntwerden der Entscheidung auf Twitter. Senator Marc Heinrich aus New Mexiko bezeichnete sie als „empörend“ und fragte dann, ob Manchins Vorsitz im Energieausschuss noch angemessen sei.

Der Notstand wäre wohl zunächst der einzige Weg für Biden, seine Pläne zum Klimaschutz zu retten. An diesem Mittwoch werde der Präsident nach Somerset in Massachusetts reisen und sich zur „Bewältigung der Klimakrise“ äußern, hieß es am Dienstag aus dem Weißen Haus. Nicht nur in Westeuropa, auch in den Vereinigten Staaten herrscht derzeit eine Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 45 Grad – ungewöhnlicherweise über das ganze Land hinweg. Gelingt es Biden nicht, seine groß angelegte Agenda durchzusetzen, ist das ein weiterer großer Rückschlag vor den Kongresswahlen im November. Eigentlich hoffen die Demokraten, ihre dünne Mehrheit im Senat auszubauen und die im Repräsentantenhaus zu sichern. Doch dass beides gelingt, gilt als unwahrscheinlich. Biden will die Treibhausemissionen in diesem Jahrzehnt um fünfzig Prozent senken im Vergleich zu 2005. Dafür müsse viel schneller gehandelt werden, sagen Wissenschaftler.

Ein Wirtschaftsberater des Weißen Hauses sagte am Montag: „Ich glaube, es gibt realistischerweise viel, das Biden tun kann, und er wird viel tun.“ In dem Papier „Ist Klimawandel ein nationaler Notstand?“ vom Dezember 2021 schreibt Mark Nevitt, Juraprofessor an der Syracuse-Universität im Bundesstaat New York: „Diese gesetzlichen Möglichkeiten könnten genutzt werden, um den Handel mit fossilen Brennstoffen einzuschränken, Technologien für erneuerbare Energien zu subventionieren und in Klimaanpassungsmaßnahmen für kritische Infrastrukturen zu investieren.“ Die Ausrufung des Notstands könnte das Potenzial haben, die Blockade des Kongresses in der Klimapolitik zu durchbrechen oder eine „politische Gegenreaktion“ hervorrufen. „Das ist unmöglich zu sagen.“

Kritiker des Klimanotstands werfen Biden unangemessene Machtausübung vor. David Asman, Moderator beim rechtspopulistischen Sender Fox News, schrieb etwa Montagnacht auf Twitter: „Der Mann, der die Energiekrise geschaffen hat, indem er unsre Energieunabhängigkeit zerstört hat, will einen Klima-Notstand ausrufen, weil er nur mit unbegrenzter Macht richten kann, was er kaputt gemacht hat. Der Wahnsinn von König Biden könnte die Nation noch vor den nächsten Wahlen ins Verderben stürzen.“