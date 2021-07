Aktualisiert am

71 Jahre alte Uni-Präsidentin : Biden will Gutmann als Botschafterin in Berlin

Nun ist es offiziell: Amy Gutmann soll die neue US-Botschafterin in Berlin werden. Die 71 Jahre alte Politikwissenschaftlerin ist derzeit noch Präsidentin der Pennsylvania University.

US-Präsident Joe Biden bestätigt die geplante Neubesetzung des Botschafterpostens in Deutschland: Die Politikwissenschaftlerin Amy Gutmann soll die diplomatische Vertretung in Berlin künftig leiten. Die 71-jährige Präsidentin der renommierten Pennsylvania University mit deutsch-jüdischen Wurzeln wäre die erste Frau auf dem Posten. Die am Freitag offiziell angekündigte Personalie war bereits vor einigen Tagen durchgesickert.

Gutmanns Nominierung muss noch vom US-Senat abgesegnet werden, was noch einige Wochen oder sogar wenige Monate dauern könnte. Der Personalie wird große Bedeutung für den Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen beigemessen. Das Verhältnis hatte unter Ex-Präsident Donald Trump einen Tiefpunkt erreicht.

Der Botschafterposten ist seit mehr als einem Jahr vakant. Der von Trump entsandte Richard Grenell war Anfang Juni vergangenen Jahres zurückgetreten. Seitdem wird die Botschaft von der Gesandten Robin Quinville kommissarisch geführt.