Biden-Rede in Philadelphia : „Trumps Extremismus erschüttert die Grundfesten unserer Republik“

Es ist ein wenig, als habe sich eine Zeitkapsel geöffnet, als Joe Biden am Donnerstagabend in Philadelphia ans Mikrofon tritt. Drei Jahre und drei Monate ist es her, dass er in dieser Stadt im Wahlkampf für die Präsidentenwahl vor Tausenden Demokraten gesprochen hat. An diesem Abend sind es mehrere hundert geladene Gäste, die dem amerikanischen Präsidenten im Hof der Independence Hall zuhören. Seine Ansprache wird zur besten Sendezeit im Fernsehen ausgestrahlt. Das Backsteingebäude in Bidens Rücken ist in den amerikanischen Nationalfarben angeleuchtet, rot, weiß und blau.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Damals hatte Biden gesagt, wenn die Amerikaner einen Präsidenten wollten, der zur Spaltung beitrage, der „mit geballter Faust und hartem Herzen“ regiere, dann brauchten sie ihn nicht. Dafür hätten sie Donald Trump. Biden versprach den Amerikanern – „Demokraten, Republikanern und Unabhängigen“ – damals einen „anderen Weg“. Einen, der das Land wieder vereine. Nicht wenige Demokraten warfen ihm damals vor, zu versöhnlich mit dem politischen Gegner umzugehen. Seither ist viel passiert. Trump verbreitet bis heute die Erzählung der „gefälschten“ Präsidentenwahl 2020, seine Anhänger haben im Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt, gerade erst hat er nach der Razzia des FBI in seinem Anwesen wieder eine „politische Verfolgung“ durch die angeblich von Biden gelenkte Justiz beklagt.