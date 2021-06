Amerikas Investitionsprogramme : Kann Biden die USA sozialdemokratisieren?

Kämpft für die Automobilindustrie: Amerikas Präsident Präsident Biden in einem neuen E-Auto von Ford in Dearborn, Michigan Bild: AFP

Joe Bidens Europa-Reise hat deutlich gemacht, dass sich Innen- und Außenpolitik für den amerikanischen Präsidenten nicht voneinander trennen lassen. Wie sehr für ihn alles mit allem zusammenhängt, wurde bei den G7 in Cornwall deutlich, wo er dafür sorgte, dass sein heimischer Wahlslogan („Build back better“) in eine Strategie des Westens übersetzt wurde, um Chinas Fußabdruck in den Entwicklungsländern etwas entgegenzusetzen.

Der Systemkonflikt mit der autoritären Großmacht, die Risse im westlichen Bündnis, die Spaltung der eigenen Gesellschaft, die populistische Herausforderung, für all das hat Biden im Grunde ein Konzept: Er wolle beweisen, sagte er im Frühjahr im Kongress, dass die Demokratie noch funktioniere, dass der Staat noch funktioniere und für das Volk da sei.

Biden hat ein großes Experiment begonnen. Es geht um die Frage, ob sich Amerika sozialdemokratisieren lässt. Er möchte in Infrastrukturprojekte investieren, in Arbeitsplätze, in Familien, in Kinderbetreuung, in gebührenfreie Hochschulen, er will den gesetzlichen Krankenversicherungsschutz ausweiten und vieles mehr. Die Kosten belaufen sich auf sechs Billionen Dollar. Finanziert werden soll das alles auch über Steuererhöhungen für Superreiche und Konzerne. Biden machte aber kein Geheimnis daraus, dass es ohne neue Schulden nicht gehen wird.

Die Arbeiter zurückgewinnen

Während im Kongress seit Wochen darüber verhandelt wird, ob die Republikaner beziehungsweise ein Teil von ihnen zumindest die Infrastrukturinvestitionen mittragen, wird Biden schon bald wieder in der Öffentlichkeit für sein Programm werben. Man muss sich nur die Reiseroute anschauen, um zu verstehen, an wen sich seine Politik vor allem richtet: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio. Es sind die umkämpften Bundesstaaten vorwiegend im Mittleren Westen, die er vor allem im Visier hat.

Der Rustbelt, das alte industrielle Kernland, soll erneuert werden. Biden will die weiße, zum Teil abgehängte Arbeiterschaft für die Demokraten zurückgewinnen. Diese vornehmlich männlichen Wähler ohne Hochschulbildung, die sich vor Jahren von den Demokraten abwandten, wählten erst gar nicht mehr und ließen sich dann von der Bewegung Donald Trumps mobilisieren.

Kann diese Strategie funktionieren? Dass Amerika kein Sozialstaat europäischer Prägung ist, hat viele Gründe. Da war der ständige Zuzug von Einwanderern auf der Suche nach einem besseren Leben, die das Entstehen starker Gewerkschaften und sozialistischer Parteien erschwerten. Immer schon hatte auch der Kampf der Afroamerikaner um Gleichstellung eine sozioökonomische Dimension. Eine Umverteilung zugunsten der Schwarzen lehnten viele Weiße ab. Vor allem aber waren es die Wohlstandsgewinne, also der Erfolg des Kapitalismus, die Amerikas Ausnahmestellung begründeten.

Die Inflation steigt

Sozialprogramme gab es natürlich: zunächst Franklin Delano Roosevelts New Deal, dann Lyndon B. Johnsons Great Society. Die Ungleichheiten, die in Kauf genommen wurden, blieben aber wesentlich größer als in Europa. Biden begründet sein sozialdemokratisches Experiment damit, dass die Disparitäten nun ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht hätten. Die Formel vom Streben nach Glück klingt für einen Teil der Gesellschaft nur noch zynisch.

Der Präsident geht ein großes Risiko ein. Schon jetzt ist die Inflation in Amerika auf den höchsten Wert seit der Finanzkrise 2008 gestiegen. Sie wird auch jene treffen, auf welche die sozialpolitische Offensive zielt, von der bisher erst das Covid-Konjunkturpaket in Kraft getreten ist.

Mindestens so riskant ist ein anderer Umstand. Viele Arbeiter halten nichts von einem starken Staat, selbst wenn sie Transferleistungen erhalten. Sie fühlen sich kulturell marginalisiert, nicht wirtschaftlich.

Campus-Rhetorik schreckt ab

Und da ist die Botschaft vieler Demokraten kontraproduktiv. Im Kongress und der Regierung sitzen Linksliberale, die sich als Teil der „Woke“-Bewegung sehen. Es wird viel gegendert und ethnisch sensibel formuliert, alles soll höchst inklusiv wirken.

Das Problem daran ist, dass Trump in den Kongresswahlen 2022 als Gegenmobilisierungsfaktor für die Demokraten fehlt. Unter den Wählern, die sie gewinnen müssen, fühlen sich viele von den linken Parolen nicht angesprochen, um das Mindeste zu sagen. Parteistrategen sagen offen, es gebe ein Kommunikationsproblem in der Partei. Eine selbsterklärte Avantgarde setze auf eine politisch korrekte Campus-Rhetorik, die normale Leute abschrecke.

Den gespaltenen Republikanern könnte nichts Besseres passieren. Sie besinnen sich gerade auf ihre fiskalkonservative Tradition und können die Demokraten nun nicht nur als ökonomisch linksradikal diffamieren, sondern auch vor einer bevorstehenden Kulturrevolution warnen.

Biden, der auf den linken Flügel angewiesen ist, lässt die Aktivisten nämlich gewähren. Mit der Mischung aus sozialdemokratischer Ausgabenpolitik und identitätspolitischem Gestus mögen die Demokraten eine diverse Metropolpartei sein. Ihre Basis im Herzen Amerikas vergrößern sie so aber nicht.