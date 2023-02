Die wirtschaftliche Lage

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Joe Biden hat in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit ausgelassen hervorzuheben, wie gut es um die amerikanische Wirtschaft bestellt sei. Erst am Freitag sagte der Präsident im Zusammenhang mit dem jüngsten Arbeitsmarktbericht: „Ich freue mich sagen zu können, dass unsere Nation, dass unsere Wirtschaft stark ist.“ Die Arbeitslosigkeit ist auf 3,5 Prozent gefallen – die niedrigste Quote seit 1969. Allein im Januar wurden mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem, hob Biden hervor, seien die Inflation und die Spritpreise seit einem halben Jahr rückläufig. Für den Präsidenten ein Beweis dafür, dass sein massives Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar und der sogenannte Inflation Reduction Act wirkungsvoll waren.