Wahlkampfauftritt in Maryland : Biden nennt Trump-Ideologie „halben Faschismus“

Es waren ungewohnt scharfe Worte, die Joe Biden an seine Zuschauer richtete. Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln stand er zum Ende seiner Rede in einer Highschool in Rockville in Maryland und rief in die Menge: „Wir lassen nicht zu, dass irgendjemand Amerika auseinanderreißt.“ Dann setzte er zum finalen Schlag gegen die „MAGA-Republikaner“ an, die Anhänger von Donald Trumps „Make America Great Again“-Ideologie. Eine „Bedrohung für unsere Demokratie“ seien diese. „Sie weigern sich, den Willen des Volkes anzuerkennen. Sie befürworten politische Gewalt. Sie glauben nicht an die Demokratie.“ Die Tausenden Zuhörer bei der Kundgebung in der Demokraten-Hochburg applaudierten. Doch Biden ließ noch einen Appell folgen: „Deswegen müssen diejenigen von euch, die dieses Land lieben – Demokraten, Unabhängige, Mainstream-Republikaner – stärker, entschlossener, engagierter sein, Amerika zu retten, als die MAGA-Republikaner sind, das Land zu zerstören.“ Sie alle müssten wählen gehen – das rief er unter dem Jubel der Menge zwei Mal ins Mikrofon.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Präsident Bidens leidenschaftlicher Auftritt in Rockville, einem Vorort von Washington, am Donnerstagabend dürfte der Auftakt eines entschlossenen Wahlkampfs der Demokraten vor den Kongresswahlen am 8. November gewesen sein. Und Biden ließ keinen Zweifel daran, in welche Stoßrichtung es gehen wird. Während in jüngsten Umfragen drei Viertel der befragten Amerikaner angaben, das Land entwickle sich in die falsche Richtung, war der Präsident in Rockville bemüht, die Erzählung ins Positive zu wenden. Es stehe außer Frage, „dass ein paar harte Jahre hinter uns liegen“, sagte Biden bei einer Spendenveranstaltung der Demokraten vor seiner Rede. Doch er zeichnete das Bild eines Landes, das sich nach der Pandemie und aus einer wirtschaftlichen Krise erhebe. Man sei „weit gekommen“.

Es liege nun bei den Amerikanern, die Zukunft ihres Landes zu bestimmen – und dessen Demokratie zu schützen. „Was wir jetzt sehen, ist entweder der Anfang oder das Ende einer extremen MAGA-Philosophie“, sagte Biden. Es gehe dabei nicht nur um Trump, sondern um die gesamte Ideologie, führte er weiter aus, um dann zu sagen, was im Nachhinein zum meistbeachteten Ausruf des Abends werden sollte: die gesamte Ideologie der MAGA-Republikaner sei wie „halber Faschismus“. Das sind ungewohnte Bemerkungen aus dem Munde eines Präsidenten, der sich bislang um den Kontakt zwischen Demokraten und Republikanern bemüht hatte – wenn Biden in Rockville auch klarmachte, dass das nur für diesen Teil der Republikaner gelte. „Ich respektiere konservative Republikaner“, hatte er an anderer Stelle gesagt, „nur keine „MAGA-Republikaner“.

Die Demokraten wollen ihre Mehrheit verteidigen

Der Ton dürfte auch deshalb schärfer werden, weil es nur noch knapp zweieinhalb Monate bis zu den Zwischenwahlen sind, bei denen die Demokraten ihre knappe Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses verteidigen wollen. Noch im Frühjahr gab es wenige Anzeichen dafür, dass das gelingen könnte – zumal die Präsidentenpartei traditionell schlechter abschneidet zur Halbzeit der Legislaturperiode. Das Interesse an den Kongresswahlen scheint in diesem Jahr höher als gewöhnlich. In der jüngsten Gallup-Umfrage dazu gab schon fast die Hälfte der Befragten an, sich „ziemlich viele“ Gedanken über die Zwischenwahlen zu machen – für Juli ungewöhnlich viel. Fünfzig Prozent war es demnach wichtig, wählen zu gehen.

„Ich möchte ganz deutlich sein, was in diesem Jahr zur Abstimmung steht“, sagte Biden denn auch zu Beginn seiner Rede in Rockville – das Wahlrecht, „sogar die Demokratie. Sind Sie bereit, jetzt für diese Themen zu kämpfen?“ Der Präsident konnte die Veranstaltung in Maryland mit breiter Brust antreten. Nach den desaströsen Umfragewerten der vergangenen Monate waren den Demokraten jüngst einige wichtige Erfolge gelungen. Nicht nur haben sie sich den Kampf für Abtreibungsrechte auf die Fahnen geschrieben, nachdem der Oberste Gerichtshof das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche Ende Mai gekippt hatte – ein Kernthema für viele Wählerinnen und eines, das vor allem Demokraten an die Wahlurnen ruft. Biden war es außerdem gelungen, das lang diskutierte Reformpaket für eine Sozial- und Steuerreform durch den Kongress zu bringen, nach den zwei Massakern in einem Supermarkt in Buffalo und einer Grundschule in Uvalde im Frühjahr ein leicht verschärftes Waffenrecht durchzusetzen und langsam, aber sicher, auch die Rekord-Benzinpreise wieder zu drücken. Das alles reicht noch nicht, um den Demokraten im November Erfolge zu bescheren – es könnte aber helfen, die Partei mindestens wieder auf die Spur zu setzen.

Gleichzeitig wirft von republikanischer Seite Trump seinen Schatten auf die Vorwahlen. Immer wieder gewinnen von ihm unterstützte Kandidaten die Vorwahlen, immer wieder macht Trump Andeutungen für eine abermalige Kandidatur in den Präsidentenwahlen 2024. Immer wieder wird Biden auch danach gefragt, ob er von der Razzia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago durch das FBI gewusst habe, bei der es um Geheimdokumente ging, die dieser aus dem Weißen Haus mitgenommen hat. Absolut nichts habe er davon gewusst, „null“, antwortete Biden auf diese Frage eines Journalisten am Mittwoch abermals. Doch für die Trump-Anhänger ist die Erzählung von „Bidens FBI“ im Moment eines der Hauptthemen vor den Zwischenwahlen.

Mehr zum Thema 1/

Als „widerwärtig“ kritisierte Nathan Brand, Sprecher des Republikanischen Nationalkomitees, Bidens Aussage des „halben Faschismus“ der MAGA-Ideologie noch am Abend. „Die Demokraten kümmern sich nicht um die leidenden Amerikaner – das haben sie nie getan.“ Biden rief am Donnerstagabend jedoch unbeirrt an die Wahlurnen. Trump sei nicht nur ein ehemaliger Präsident. „Er ist ein besiegter ehemaliger Präsident!“