An der Grenze setzt Biden auf Zuckerbrot und Peitsche

Die massenhafte illegale Migration in die USA beschäftigt Joe Biden seit seinem Amtsantritt. Nun kann die Regierung erstmals Erfolge vorweisen. Doch den Amerikanern reicht das noch nicht.

Migranten an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko im Mai 2023 Bild: AFP

Für Joe Biden gab es seit seinem Amtsantritt ein Dauerthema, das er nicht abschütteln konnte: die illegale Migration an der Südgrenze der Vereinigten Staaten. Nach zweieinhalb Jahren gibt es nun zum ersten Mal Hinweise darauf, dass der amerikanische Präsident aufatmen kann. Bislang war Bidens Bilanz mau. Er versprach eine geordnete, menschenwürdige Migration, doch die Zahlen ließen auf das genaue Gegenteil schließen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Schon in den ersten sechs Monaten im Amt gab es so viele illegale Grenzübertritte wie seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr. Und auch danach wurden es nicht weniger, sondern mehr, bis im Dezember 2022 schließlich mehr als eine Viertelmillion Menschen versuchte, abseits der Grenzübergänge in die Vereinigten Staaten zu gelangen.