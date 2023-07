Joe Biden in Vilnius : „Ohne sicheres Europa können USA nicht gedeihen“

Joe Biden am Mittwochabend während seiner Rede an der Universität Vilnius. Bild: AP

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat die Bedeutung der Sicherheit Europas für die Vereinigten Staaten herausgestellt. „Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten ohne ein sicheres Europa gedeihen könnten, ist nicht vernünftig“, sagte er am Mittwochabend in einer Rede an der Universität Vilnius. In Abgrenzung zu seinem Vorgänger Donald Trump hob er hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Partnern sei, gerade in einer sich dynamisch ändernden Welt. „Deswegen habe ich mich als Präsident so sehr darauf konzentriert, die Bündnisse wiederaufzubauen und wiederzubeleben, die den Eckpfeiler der amerikanischen Führungsrolle in der Welt bilden“, sagte Biden. Die Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten seien ein „Anker für die globale Stabilität“.

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin warnte Biden vor der Annahme, dass er die Ukraine in die Knie zwingen könne. „Er geht immer noch eine schlechte Wette ein: dass die Überzeugung und Einheit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zusammenbricht“, sagte der Präsident. Putin verstehe nicht, dass man niemals von den eigenen Werten und der eigenen Freiheit lassen werde. „Unsere Einheit wird nicht wanken“, so Biden. Nach fast anderthalb Jahren Krieg mit schrecklichen Grausamkeiten, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit, seien die Ukrainer immer noch nicht gebrochen.

Biden nennt Klimawandel „größte Bedrohung der Menschheit“

An die mehreren hundert Zuhörer im Innenhof der 1579 gegründeten Universität gerichtet, sagte Biden: „Sie stehen vor der Wahl zwischen einer Welt, die durch Einschüchterung und Ausbeutung bestimmt wird, und einer Welt, in der wir anerkennen, dass unser Erfolg vom Erfolg der anderen abhängt.“ Gerade in der sich rapide ändernden und schrumpfenden Welt müsse man deshalb zusammenarbeiten. „Wir haben die transatlantische Partnerschaft zu neuen Höhen gebracht“, sagte Biden. Man müsse gemeinsam die internationale Ordnung verteidigen, die auf der Herrschaft des Rechts beruhe. Den Klimawandel nannte er die „größte Bedrohung der Menschheit“.

Biden erinnerte daran, wie eng er sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine mit den Verbündeten in der NATO, mit der Europäischen Union und der Gruppe der sieben großen Industriestaaten abgestimmt habe. „Wir haben sichergestellt, dass die NATO darauf vorbereitet war, jeden Angriff auf einen Mitgliedstaat abzuschrecken.“ Zudem verwies Biden auf die Kontaktgruppe mit fünfzig Staaten zur Unterstützung der Ukraine, die Waffenlieferungen an das Land untereinander koordiniert. Dieses sogenannte Ramstein-Format wird von Washington geführt.

Biden hatte zwei Tage lang am Gipfeltreffen der NATO in der litauischen Hauptstadt teilgenommen. Zum Abschluss traf er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der ebenfalls nach Vilnius gekommen war. Beide redeten etwa eine Stunde miteinander. Selenskyj sprach anschließend von einem „bedeutsamen, kraftvollen Treffen“. Man habe sich über die Lage an der Front, die ukrainischen Fähigkeiten, über die langfristige Zusammenarbeit bei der Verteidigung und die jüngsten Ereignisse in Russland ausgetauscht. Selenskyj dankte Biden und dem US-Kongress für die Unterstützung seines Landes.