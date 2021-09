Bidens Rede zum Abzug : Amerikas neue Welt

Er trommelte mit den Fingern auf sein Rednerpult, erhob die Stimme, und dann wurde er wieder ganz leise: Joe Biden hielt am Dienstag eine emotionale Rede zum Abzug aus Afghanistan. Am Vortag hatte der letzte amerikanische Soldat das Land verlassen. Biden sagte, damit ende der zwanzig Jahre dauernde Krieg, der keinen politischen Sinn mehr erfüllt habe.

Der Krieg am Hindukusch war die längste militärische Auseinandersetzung, die die Vereinigten Staaten je führten und kostete mehr als 2300 amerikanische Militärangehörige und Zehntausende Zivilisten das Leben. Der Präsident sprach am Nachmittag amerikanischer Ostküsten-Zeit und nicht zur besten Sendezeit am Abend. Er rechtfertigte abermals ausführlich seine Entscheidung, die Frist für den Abzug nicht zu verlängern. „Ich hatte nicht vor, diesen endlosen Krieg zu verlängern, und ich hatte auch nicht vor, den Abzug endlos in die Länge zu ziehen“, sagte Biden. „Ich übernehme die Verantwortung für die Entscheidung.“

Über die Kritik an der chaotischen Evakuierungsmission der vergangenen Wochen sagte er: „Das Fazit ist, dass es keine Evakuierung in der Endphase eines Krieges gibt, die nicht mit solchen Komplexitäten, Herausforderungen und Bedrohungen zu kämpfen hätte, wie sie uns begegnet sind – keine.“ Wer für ein drittes Jahrzehnt Krieg sei, müsse erklären, was das nationale Interesse der Amerikaner daran sei, verlangte Biden.

Ziel erreicht?

Das ursprüngliche Ziel des Krieges in Afghanistan sei erreicht worden, als Terroristenführer Osama bin Laden getötet und Al-Qaida unschädlich gemacht worden sei. Der Präsident ging auch auf den „Deal“ mit den Taliban ein, den sein Vorgänger Donald Trump geschlossen hatte und demzufolge die Amerikaner bereits im vergangenen Mai hätten abziehen sollen.

Ohne Trump beim Namen zu nennen, sagte Biden, dass die Abmachung ihm nur die Wahl gelassen habe, sich daran zu halten oder mehr Soldaten nach Afghanistan zu entsenden. „Das war die Wahl, die tatsächliche Wahl, zwischen Abziehen oder Eskalieren“, so der Präsident. Er hob abermals hervor, dass die Evakuierung von mehr als 123.000 Menschen seit Juli eine große Leistung gewesen sei.

Dass noch zwischen einhundert und zweihundert Amerikaner in Afghanistan sein sollen, gestand Biden ein. „Für diese verbliebenen Amerikaner gibt es keine Deadline“, versicherte er. Falls diese Bürger das Land verlassen wollten, werde man das möglich machen. Die meisten von ihnen hätten die doppelte Staatsbürgerschaft und seien aus familiären Gründen geblieben.

Eine gute Wahl Sichern Sie sich F+ 3 Monate lang für 1 Euro je Woche und lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Biden wandte sich auch abermals gegen Forderungen, mit einer verkleinerten Truppe in Afghanistan präsent zu bleiben. Einen risikoarmen oder preiswerten Krieg gebe es nicht, sagte der Präsident. Der nun so viel kritisierte Abzug zeige in Wahrheit seine Fürsorge für die Truppe – viele Menschen machten sich die wahren Kosten des Krieges nicht klar.

„Ich glaube, nicht genug Leute verstehen, wie viel wir von dem einen Prozent der Menschen in diesem Land verlangt haben, die diese Uniform anziehen und die bereit sind, ihr Leben für die Verteidigung unserer Nation aufs Spiel zu setzen“, sagte Biden und erinnerte daran, dass sich durchschnittlich täglich achtzehn amerikanische Veteranen das Leben nehmen. Das meinte er nicht als antimilitaristisches Plädoyer, sondern stellte klar, dass sich die Amerikaner nun stärker auf andere Gegner konzentrieren könnten.

China und Russland im Blick

Biden schien mit seiner Rede allerdings das Ziel des Staats-Aufbaus durch Militäreinsätze aufzugeben, das die amerikanische Politik so häufig unter dem Stichwort des Demokratie-Aufbaus geleitet hatte. Man beende eine „Ära großer Militäroperationen, um andere Länder zu verändern“, sagte Biden. Stattdessen gehe es darum, aus Fehlern zu lernen und sich auf klar definierte Ziele zu konzentrieren.

Der internationale Terrorismus breite sich auf eine Art aus, die nicht durch Militärpräsenz in einem einzelnen Land wie Afghanistan bekämpft werden könne, sagte der Präsident. Zudem seien auch China und Russland Gegner, mit denen man konkurriere – und die sich „nichts mehr wünschten“, als die Amerikaner ein weiteres Jahrzehnt mit Afghanistan beschäftigt zu sehen. Die Welt habe sich verändert, sagte der Präsident – sie sei heute eine „neue Welt“, die neue Antworten verlange.

Mehr zum Thema 1/

Man könne den Terrorismus und gleichzeitig neue Bedrohungen bekämpfen. In Afghanistan habe Amerika letztlich das Interesse, dass von dort aus nie wieder Terrorattacken wie die am 11. September 2001 gestartet werden könnten, die den Krieg einst begründet hatten. Terrorgruppen wie der afghanische Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat, der sich zu dem Selbstmordattentat in Kabul in der vergangenen Woche bekannt hatte, werde man auch weiterhin bekämpfen. Biden wurde emotional, als er versicherte, die Amerikaner würden nicht vergeben oder vergessen, sondern den IS, der dreizehn amerikanische Soldaten und mehr als 150 Afghanen getötet hatte, „bis ans Ende der Welt jagen“.

Bidens Rede war weitestgehend frei von Selbstkritik. Anschließend fragten Journalisten seine Sprecherin Jen Psaki, welche Fehler der Präsident beim eigenen Handeln in Afghanistan sehe. Psaki sagte daraufhin, alle Beteiligten hätten wohl erwartet, dass das afghanische Militär härter gegen die Taliban kämpfen werde. Viele Republikaner, die Biden an Trumps „Deal“ mit den Taliban erinnert hatte, beharrten darauf, dass der Abzug in dieser Form ein Desaster sei.

Minderheits-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Kevin McCarthy, sagte, er habe sich „nie träumen lassen“, dass ein amerikanischer Präsident einmal alle Soldaten aus einem Land zurückziehen werde, ohne alle Landsleute evakuiert zu haben. „Was ist der Plan, um die Amerikaner herauszuholen?“, wollte McCarthy wissen.

Ben Sasse, republikanischer Senator aus Nebraska, nannte Bidens Eigenlob „realitätsfern“. Der Präsident habe, indem er Amerikaner zurückließ, das Versprechen an die eigenen Bürger gebrochen, dafür aber das Versprechen an die Taliban, zum 31. August abzuziehen, gehalten.