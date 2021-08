Joe Biden gegen den IS : „Dieser Angriff war nicht der letzte“

Während die USA einen Drohnenangriff auf ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in Kabul ausführen, ereignet sich nahe des Flughafens eine Explosion. Die Gefahr weiterer Anschläge des IS bleibt hoch.

Taliban-Kämpfer patrouillieren am 29. August in Kabul. Bild: AFP

Dieser Angriff war nicht der letzte“, hatte Joe Biden gesagt – und tatsächlich führte das amerikanische Militär nur einen Tag nach den Worten des Präsidenten einen weiteren Schlag gegen Dschihadisten in Afghanistan aus. Am Sonntagnachmittag, so teilte das Verteidigungsministerium mit, habe es einen Drohnenangriff auf ein Auto in Kabul gegeben, das mit Sprengstoff beladen gewesen sei. Man habe eine „unmittelbare Bedrohung“ für den Flughafen der Stadt abgewendet: Offenbar waren mehrere Selbstmordattentäter der Terrorgruppe „Islamischer Staat – Provinz Khorasan“ (ISKP) in dem Auto unterwegs gewesen. Darauf, dass sie beträchtliche Mengen an Sprengstoff bei sich hatten, deuteten die „signifikanten Sekundärexplosionen“ nach dem Luftschlag hin, sagte ein Sprecher des amerikanischen Zentralkommandos. Bislang habe man keine Hinweise auf Zivilopfer.

Christian Meier Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Noch am Freitag hatte es so ausgesehen, als bitte Biden die Amerikaner um Geduld. Die Vergeltung für den Terroranschlag von Kabul am Donnerstag werde ebenso kraftvoll wie präzise sein – und zu einem Zeitpunkt erfolgen, den man für geeignet halte, hatte er in einer ersten Reaktion geäußert.