Biden über Waffengesetze : „Eine Frage des Gewissens und des gesunden Menschenverstands“

Joe Biden wendet sich mit einem symbolischen Auftritt an die Amerikaner und fordert schärfere Waffengesetze. Doch nicht einmal der amerikanische Präsident selbst scheint an ein Einlenken der Republikaner zu glauben.

Joe Biden spricht am 2. Juni über den Amoklauf in Uvalde. Bild: EPA

Es war ein symbolischer Auftritt, als Joe Biden am Donnerstagabend zur besten Sendezeit vor die Kamera trat, rechts und links gerahmt von Reihen brennender Kerzen. Acht Tage war es da her, dass der amerikanische Präsident in Buffalo vor einem Supermarkt Blumen niederlegte, um der zehn bei einem rassistischen Massaker Getöteten zu gedenken. Vier Tage war es her, dass er 19 getöteten Viertklässlern und zwei erschossenen Lehrerinnen in Uvalde seinen Respekt zollte. Einen Tag war es her, dass ein Mann in einer Klinik in Oklahoma vier Menschen erschoss, um sich wegen Schmerzen nach einer Operation an seinem Arzt zu rächen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

„Wir haben Stunden mit Hunderten Familienmitgliedern verbracht, deren Leben nie wieder so sein wird wie früher“, sagte Biden am Donnerstag. „Und sie hatten eine Botschaft für alle von uns: Tut etwas. Tut einfach etwas. Um Gottes Willen, tut etwas.“

„Dieses Mal müssen wir wirklich etwas tun“

Der Präsident hatte seine Ansprache erst wenige Stunden zuvor angekündigt. Doch sie kam nicht überraschend. Mit beinahe jedem Tag mehrt sich im Moment die Zahl der Massaker, Amokläufe und Angriffe mit Schusswaffen in den Vereinigten Staaten. Die Taten reihen sich ein in eine lange Liste der vergangenen Jahre. An 93 Tagen im Jahr 2022 rechnet das Archiv für Waffengewalt bislang 233 sogenannte Mass Shootings vor – Schusswaffenangriffe mit mehr als vier getöteten oder verletzten Personen.

„Dieses Mal müssen wir wirklich etwas tun“, sagte Biden am Donnerstagabend. Es gehe nicht darum, jemandem seine Rechte wegzunehmen oder Waffenbesitzer zu verteufeln, sondern um den Schutz von Kindern, Familien und ganzen Gemeinschaften. „Es geht darum, unsere Freiheit zu verteidigen, zur Schule, einkaufen oder in die Kirche zu gehen ohne erschossen werden.“

Doch in der politischen Realität der Vereinigten Staaten dürfte auch das zigste Massaker kaum etwas verändern. Die Republikaner stemmen sich nach den Massakern von Buffalo und Uvalde in gewohnter Manier gegen strengere Waffengesetze. Eine überparteiliche Gruppe von Senatoren arbeitet an einem Kompromiss, der es durch den Senat schaffen könnte. Schon eine geringe Verschärfung wäre ein Meilenstein, doch noch am Tag vor seiner Ansprache klang Biden wenig hoffnungsvoll, dass es eine Einigung geben könnte. „Ich habe 36 Jahre lang im Kongress gesessen. Ich bin nie ganz zuversichtlich.“

„Eine Frage des Gewissens und des gesunden Menschenverstands“

Nach dem Amoklauf in Texas hatte Biden die wiederholten Massaker in einer emotionalen Rede als „krank“ bezeichnete. „Warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben?“ An diesem Abend ging er gar einen Schritt auf Kritiker zu: Er respektiere die Kultur, die Tradition und die Sorgen gesetzestreuer Waffenbesitzer. Gleichzeitig wiederholte er seine Aussage, der zweite Verfassungszusatz, auf den sich die Republikaner berufen, sei „nicht absolut“. Die dadurch gewährten Rechte seien „nicht unbegrenzt“, seien sie nie gewesen. Trotz Einschränkungen im Waffenbesitz seien die Vereinigten Staaten immer noch ein freies Land. „Die Frage, die sich uns stellt, ist eine Frage des Gewissens und des gesunden Menschenverstands.“