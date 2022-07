Bidens Nahost-Reise : Besuch eines „der besten Freunde, die Israel jemals gekannt hat“

Mit einer entgegengestreckten Corona-Faust begrüßte Joe Biden die am roten Teppich versammelten Spitzen von Staat und Regierung, als er am Mittwochnachmittag auf dem Ben-Gurion-Flughafen aus der „Air Force One“ stieg. Es ist der zehnte Besuch des amerikanischen Politikers in Israel, aber sein erster als Präsident. Nach der Ankunft sagte Biden, die Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten seien in seinen Augen „tiefer und stärker als jemals zuvor“.

Biden bekräftige die unerschütterliche Verpflichtung der USA für Israels Sicherheit, was die Partnerschaft im militärischen Bereich einschließe. Zum israelisch-palästinensischen Konflikt sagte der amerikanische Präsident, eine Zweistaatenlösung bleibe in seinen Augen „der beste Weg“, um eine Zukunft zu gewährleisten, in der Israelis und Palästinenser gleichermaßen Freiheit, Wohlstand und Demokratie genießen. Auch wenn dies nicht kurzfristig zur Debatte stehe.

Israels Ministerpräsident Jair Lapid begrüßte Biden mit den Worten, dieser sei „ein Zionist und einer der besten Freunde, die Israel jemals gekannt hat“. Zuvor hatte Biden seinen bekannten Ausspruch wiederholt, man müsse nicht Jude sein, um Zionist zu sein. Der 79 Jahre alte Präsident hat sich Zeit genommen: Bis Freitagmittag wird er bleiben, das Programm sieht Treffen und Gespräche mit israelischen Politikern vor, aber auch einen Besuch im palästinensischen Ostjerusalem und ein Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas in Bethlehem.

Danach reist Biden nach Saudi-Arabien weiter, und zwar auf dem direkten Weg von Israel. In einem Beitrag für die Zeitung „Washington Post“ hatte er vor wenigen Tagen geschrieben, der Direktflug nach Dschidda sei „ein kleines Symbol für die keimenden Beziehungen und Schritte in Richtung Normalisierung zwischen Israel und der arabischen Welt, an deren Vertiefung und Ausweitung meine Regierung arbeitet“. Auch Lapid sagte in seiner Begrüßungsansprache, er werde mit Biden Themen der nationalen Sicherheit besprechen, aber auch „den Aufbau einer neuen Sicherheits- und Wirtschaftsarchitektur mit den Nationen des Mittleren Ostens“.

Während Biden das Streben nach regionaler Integration und Sicherheit unter Einschluss Israels als den Hauptgrund seiner Reise nannte, sagen Beobachter, dass es ihm konkret vor allem darum geht, Saudi-Arabien von einer Ausweitung seiner Ölproduktion zu überzeugen. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der gestiegenen Rohstoffpreise habe der Präsident seine kritische Haltung gegenüber Saudi-Arabien und Kronprinz Muhammad Bin Salman aufgeben müssen. Zudem wolle Biden demonstrieren, dass die USA sich nicht gänzlich aus der Region zurückziehen werden. In Dschidda wird der Amerikaner am Samstag an einem Gipfeltreffen des Golfkooperationsrats teilnehmen, erweitert um Ägypten, Jordanien und den Irak.

„Hass ist niemals besiegt, er versteckt sich nur“

Am Mittwochnachmittag erhielt der Präsident aber erst einmal einen Einblick in die Errungenschaften israelischer Militärtechnologie. Verteidigungsminister Benny Gantz präsentierte dem Gast Komponenten des „Iron Dome“-Raketenabwehrsystems, das auch mit amerikanischen Geldern finanziert wird, sowie das neuartige Laser-Abwehrsystem „Iron Beam“, an dem Israel seit einer Weile arbeitet. Gantz sagte abschließend, Israel sei sich sicher, dass Biden auch künftig Maßnahmen treffen werde, um zu verhindern, dass Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelangt.

Im Anschluss besuchte der amerikanische Präsident Yad Vashem. In das Gästebuch der Holocaustgedenkstätte trug er sich mit den Worten ein, man dürfe nie und nimmer vergessen – „denn Hass ist niemals besiegt, er versteckt sich nur“. Das müsse man auch künftige Generationen lehren.

Nachdem er in der „Halle der Erinnerung“ von Yad Vashem die ewige Flamme neu entzündet und einen Kranz niedergelegt hatte, traf Biden mit zwei Überlebenden des Holocausts zusammen, Rena Quint und Giselle Cycowicz. Er unterhielt sich lange mit den beiden 86 und 95 Jahre alten Frauen und umarmte sie. Sie berichteten anschließend, der Präsident sei interessiert gewesen. „Es war sehr aufregend“, sagte Cycowicz. „Er ist der mächtigste Mann auf der Welt. Dass so jemand so freundlich und offen ist. Er ist so wichtig, und er hat mich wie Seinesgleichen behandelt.“ Eine der beiden Frauen bat Biden am Ende darum, dass er sich an ihren Namen erinnern möge, und er versprach, er werde das tun.