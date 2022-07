Gipfel in Saudi Arabien : Joe Biden und die Achse der Egoisten

Die Gesellschaft der arabischen Herrscher war für Muhammad bin Salman behaglicher, als die von Joe Biden. Als die Staats- und Regierungschefs der Region am Samstag zum erweiterten Gipfel des Golfkooperationsrates (GCC) in Dschiddah eintrafen, sollte es eine Demonstration von Einigkeit sein, und entsprechend herzlich ging es zu. Ganz anders hatte es am Freitag ausgesehen, als Joe Biden in der saudischen Küstenstadt ankam. Sinnbildlich war die erste Begegnung des amerikanischen Präsidenten mit dem Kronprinzen, der den amerikanischen Präsidenten am Freitag im Sommerpalast der saudischen Monarchen in der Küstenstadt Dschiddah in Empfang nahm. Der Moment, in dem beide Männer, wie es in Corona-Zeiten zur Gewohnheit geworden ist, die Fäuste zur Begrüßung aneinanderstießen war das prägende Bild gewesen. Es war eine Begrüßung, die eher wie eine politische als eine pandemiebedingte Schutzmaßnahme wirkte.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



Der amerikanische Präsident hatte sich sichtlich Mühe gegeben, so gut es geht, distanziert aufzutreten. Schließlich hatte er im Wahlkampf das Königreich und seien faktischen Machthaber, den Thronfolger, noch scharf für den brutalen Mord an dem saudischen Kronprinzenkritiker Jamal Khashoggi angegriffen. Er hatte Worte wie „Paria“ und „Schurke“ benutzt. Und nach seinen Treffen mit dem König, dem er die Hand schüttelte, und der Führung um Muhammad bin Salman hatte Biden auch nicht vergessen hervorzuheben, er habe den Kronprinzen unverblümt mit dem Khashoggi-Mord konfrontiert.