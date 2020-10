Botschafter-Ehepaar : Schatz, geh du doch heute mal zum Minister

In Ljubljana teilt sich ein Ehepaar die Stelle des deutschen Botschafters. Auch in anderen Städten erfüllen Paare die diplomatischen Aufgaben gemeinsam. Für das Auswärtige Amt ist das Job-Sharing eine Herausforderung.

Adrian Pollmann und Natalie Kauther traten im Juli ihre Stelle als Botschafter in Slowenien an. Bild: AFP

Im deutschen Auswärtigen Dienst gibt es ein Paar, das unter seinen kombinierten Nachnamen bekannt ist: Kauther/Pollmann. Natalie Kauther und Adrian Pollmann teilen sich als erste Eheleute gleichberechtigt die Stelle eines „außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Bundesrepublik Deutschland“, wie die volle Funktionsbezeichnung lautet. Beide führen die deutsche Auslandsvertretung in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana (Laibach) abwechselnd; alle acht Monate tauschen sie den Platz. Derjenige von ihnen, der gerade nicht die offiziellen Pflichten des Repräsentierens, Berichtens, Konsultierens ausübt, kümmert sich um die drei gemeinsamen Kinder, von denen gerade das erste das Teenager-Alter erreicht hat.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Kauther/Pollmann sind nicht das erste Pionierpaar des sogenannten Jobsharings im rund 6000 Personen umfassenden Personalbestand des Auswärtigen Amts. Sie haben bloß viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil auf einem formellen diplomatischen Spitzenposten das Gastland sein Einverständnis geben muss, wenn statt einer Person zwei Personen die Botschafterfunktion wahrnehmen wollen. Im deutschen Außenministerium sind ähnliche Fälle präsent: Auch der Generalkonsul in Toronto besteht gegenwärtig abwechselnd aus einem von zwei Ehepartnern; in Stockholm ist die Stelle des Gesandten mit einem Ehepaar besetzt. Auch in der Bauabteilung des Ministeriums teilen sich zwei Kollegen im Job-Sharing eine Stelle. Die Personalabteilung hat anhand ihrer Akten sogar berechnet, dass es gegenwärtig im höheren Beamtendienst insgesamt mehr als sechzig Paare gibt, die beide auf beamtenrechtlich gleichrangigem Besoldungsniveau arbeiten und daher theoretisch auf einer aufgeteilten Stelle tätig sein könnten.

Kein Heiratsverbot

Für die Personalpolitik des Ministeriums bietet die Methode des Jobsharings den willkommenen Aspekt, Frauen in Führungspositionen (be-)fördern zu können. Gerade der Auswärtige Dienst blieb über viele Jahrzehnte und länger noch als andere Beamtenmilieus überwiegend eine Männerwelt. In der ersten „Crew“ – jener Jahrgangsmannschaft, in der die Nachwuchsdiplomaten gemeinsam nach ihrem Studium ausgebildet werden – befand sich 1950 eine Frau unter lauter Männern; erst zur Jahrtausendwende hatte der Frauenanteil mehr als ein Drittel erreicht. Heute sind die Kohorten von Frauen und Männern etwa gleich stark. Zwar gab es in früheren Zeiten im deutschen Auswärtigen Dienst kein formelles Heiratsverbot für Diplomatinnen – anders als im britischen Foreign Service, wo ein solches bis ins Jahr 1972 bestand –, doch wurde stattdessen lange Zeit stillschweigend vorausgesetzt, dass die Frauen den Dienst quittierten, sobald sie sich verheiratet hatten.