Bayerns Innenminister : Herrmann bescheinigt Migranten erhöhte Gewaltbereitschaft

Dekret des Präsidenten : Indien hebt Sonderstatus für Kaschmir auf

Die Entscheidung dürfte für schwere Spannungen in der Unruheregion sorgen. In den vergangenen Tagen hatte Delhi zusätzliche Truppen in das Himalajagebiet geschickt. Touristen und Pilger hatten Kaschmir fluchtartig verlassen.