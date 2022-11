Im Alter von 96 Jahren : Chinas früherer Staatschef Jiang Zemin gestorben

Der Tod des früheren Staats- und Parteichefs Jiang Zemin kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Als die Staatsmedien am Mittwoch ihre Websites in Schwarz und Weiß tauchten und bekannt gaben, dass Jiang in Schanghai im Alter von 96 Jahren gestorben sei, dachten viele an das Jahr 1989 zurück. Damals hatte die Trauer um Hu Yaobang, einen früheren Generalsekretär der Partei, als Katalysator für die spätere Studentenbewegung auf dem Tiananmen-Platz gewirkt. Auch jetzt sind die Zeiten wieder unruhig. Im offiziellen Nachruf für den „geliebten Genossen Jiang Zemin“ wurde die Notwendigkeit betont, sich in der Trauer hinter Staats- und Parteichef Xi Jinping zu vereinen.

Beim jüngsten Parteitag im Oktober war Jiang schon nicht mehr dabei gewesen. Er sei an Leukämie erkrankt, meldeten die Staatsmedien am Mittwoch. Um 12.13 Uhr sei er an Organversagen gestorben. Seinen letzten großen Auftritt hatte Jiang beim vorherigen Parteitag im Jahr 2017, als er mit einer Lupe das Manuskript der dreistündigen Rede Xi Jinpings verfolgte.

Jiang führte die Partei als Generalsekretär von 1989 bis 2002 und das Land als Staatschef von 1993 bis 2003. Nach 1992 erlebte das Land unter seiner Führung einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg, aber auch Repression. Jiang ließ die religiöse Bewegung Falun Gong verbieten und verfolgen, nachdem diese eine Massenmeditation auf dem Tiananmen-Platz veranstaltet hatte. Hunderttausende Anhänger der Bewegung wurden festgenommen, in Arbeits- und Umerziehungslager gesteckt und gefoltert. Bis heute gehören im Exil lebende Falun-Gong-Anhänger zu den erbittertsten und am besten vernetzten Gegnern der Kommunistischen Partei.

In jüngerer Zeit, lange nach seiner Pensionierung, wurde Jiang Zemin von der chinesischen Jugend für seine schillernde Persönlichkeit bewundert. Er sang gern in der Öffentlichkeit, sprach gern Fremdsprachen und hatte einige emotionale Auftritte in der Öffentlichkeit, was ihn aus heutiger Sicht nahbar erscheinen ließ. Im September 2000 gab Jiang dem amerikanischen Sender CBS ein ausführliches Interview am Sommersitz der chinesischen Führung in Beidaihe. Sichtlich entspannt beantwortete er die bohrenden Fragen des Reporters. Ob er, Jiang, ein Diktator sei. Ob er jenen Mann bewundere, der sich am 4. Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz einem Panzer der Volksbefreiungsarmee in den Weg gestellt hatte. Vor laufender Kamera sang der chinesische Führer ein Widerstandslied und lachte mehrfach herzlich auf. Ein solches Interview mit Xi Jinping wäre undenkbar.

Jiangs damaliger Auftritt war Teil der Charmeoffensive, mit der er damals nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens erfolgreich versuchte, China aus der internationalen Isolation zu holen. Er bemühte sich vor allem um engere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. 1997 traf er Präsident Bill Clinton in Washington. Selbst nach der versehentlichen Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad durch die amerikanische Luftwaffe im Jahr 1999 ging er auffällig schnell wieder zur Tagesordnung über.

Für Jiang selbst war die Niederschlagung der Studentenbewegung von 1989 ein Wendepunkt in seiner Karriere. Bis dahin war er nur kurz Parteichef in Schanghai gewesen. Nun wurde er zum Generalsekretär gemacht, um die Partei nach dem Sturz seines moderateren Vorgängers Zhao Ziyang zusammenzuhalten. Er galt zunächst als Übergangskandidat, konnte aber mit Deng Xiaopings Unterstützung schnell viel Macht in seinen Händen konzentrieren. Im offiziellen Nachruf vom Mittwoch heißt es, Jiang habe nach dem „ernsten politischen Tumult“ von 1989, gemeint ist die blutige Niederschlagung der Protestbewegung, „die richtige Entscheidung des Zentralkomitees der Partei unterstützt und mitgetragen“.

Selbst nachdem er 2003 als Staatschef abtrat, zog er als graue Eminenz noch jahrelang im Hintergrund die Fäden. Bis 2004 blieb er noch Chef der Zentralen Militärkommission und begrenzte damit die Macht seines Nachfolgers Hu Jintao. Auf allen Ebenen hatte Jiang Gewährsleute installiert, die als Schanghai-Fraktion bezeichnet wurden und auch in Hus Amtszeit mächtig blieben. Besonders groß war der Einfluss von Jiangs Zirkel im Sicherheitsapparat. In seinen 13 Jahren als Parteichef betrieb Jiang, angetrieben von seinem Förderer Deng Xiaoping und im Schulterschluss mit Premierminister Zhu Rongji, eine rasante Privatisierung der chinesischen Wirtschaft.

Die Folgen waren hohe Wachstumsraten, aber auch Korruption, soziale Ungleichheit und Massenarbeitslosigkeit. Jiang öffnete die Partei für Unternehmer, leitende Angestellte und Manager und veränderte so nachhaltig den Charakter der einstigen Revolutionspartei. China trat in dieser Zeit der Welthandelsorganisation bei und öffnete sich für ausländisches Kapital. Politisch aber fand keinerlei Liberalisierung statt. Im Gegenteil. Unter Jiang wurde die patriotische Erziehung an den Schulen massiv verstärkt.

Er war ein klassischer Technokrat. Wie viele Spitzenfunktionäre seiner Zeit hat er Ingenieurwesen studiert. In der Sowjetunion, die China damals noch beim Aufstieg unterstützte, bekam er Anfang der 1950er Jahre eine kurze Fortbildung in der Autoindustrie.

Die chinesische Führung ordnete am Mittwoch an, Flaggen im ganzen Land und an den Botschaften weltweit auf halbmast zu setzen. Wie es gewohnte Praxis sei, würden ausländische Staatsvertreter nicht zur Trauerfeier am Tag der Beisetzung eingeladen.