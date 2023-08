In einem Land mit funktionierenden Institutionen würden die Anführer eines bewaffneten Aufruhrs vor Gericht gestellt. Der gewaltsame Tod des Wagner-Anführers ist deshalb ein weiterer Schritt in der Erosion des russischen Staates.

Der plötzliche Tod des Milizenführers und Kriegsverbrechers Jewgenij Prigoschin kommt nicht überraschend. Es sieht so aus, als habe ihn die Rache des russischen Präsidenten Wladimir Putin ereilt. Dass dieser den bewaffneten Aufstand von Prigoschins Wagner-Truppe verzeihen würde, war nicht zu erwarten. Putin hat an jenem 24. Juni von „Verrat“ gesprochen – und er selbst hat bei anderer Gelegenheit öffentlich zu verstehen gegeben, dass Verräter den Tod verdienen.

Um so erstaunlicher war, mit welcher Freiheit Prigoschin sich in den zwei Monaten seit dem bewaffneten Aufstand seiner Wagner-Truppe bewegen und Zukunftspläne verkünden konnte. Offenbar sahen sich Russlands Machthaber nicht in der Lage, sofort mit Prigoschin und seinen Leuten aufzuräumen. In ebenso großem Maße wie der Verlauf des Aufruhrs, in dem sich den Wagner-Truppen bis kurz vor Moskau niemand ernsthaft entgegengestellt hat, ist diese Nachgeschichte ein Indiz dafür, wie sehr Putins Herrschaft erschüttert war.