Der Jesuitenorden hat den international bekannten und auch von Papst Franziskus persönlich geschätzten Mosaikkünstler Marko Rupnik ausgeschlossen. Dem 68 Jahre alten Slowenen wird geistlicher und sexueller Missbrauch zahlreicher Nonnen und Novizinnen vorgeworfen. Zudem habe der Priester in den vergangenen Monaten wiederholt gegen schrittweise verschärfte Auflagen des Ordens verstoßen. Mit der Zustellung des Dekrets am Mittwoch habe Rupnik nun 30 Tage Zeit für einen Einspruch vor den zuständigen Schiedsbehörden des Orden, heißt es in der vom zuständigen Ordensoberen Johan Verschueren in Rom unterzeichneten Mitteilung. Verschueren ist Generalberater und Delegat für die Interprovinziellen Häuser und Werke der Gesellschaft Jesu in Rom, also für jene Häuser, die zu keiner Ordensprovinz gehören.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Laut Medienberichten war Rupnik vor kurzem für Kunstprojekte nach Bosnien-Hercegovina und nach Kroatien gereist, obschon ihm untersagt worden war, die italienische Hauptstadtregion Latium zu verlassen. Wegen seiner „halsstarrigen Weigerung“, die Auflagen des Ordens zu befolgen, sei der Ausschluss nun unausweichlich geworden, teilte der Orden mit.

Rupnik ist ein von der Kurie in Rom jahrzehntelang geförderter Künstler und Theologe. Nach Rupniks Entwürfen wurden Mosaike und Kirchenfenster in aller Welt verwirklicht. Rupnik trat mit 19 Jahren dem Jesuitenorden bei, studierte an der jesuitischen Universität Gregoriana in Rom Theologie und wurde 1985 zum Priester geweiht. In den Achtzigerjahren war er Gründer und geistlicher Direktor einer Frauengemeinschaft in Laibach (Ljubljana), die nach Ignatius von Loyola (1491 bis 1556), dem Gründer des Jesuitenordens benannt wurde. Nach Aussagen zahlreicher mutmaßlicher Opfer Rupniks genoss der Pater unter den oft aus Ländern der Dritten Welt stammenden Novizinnen und Schwestern der Laibacher Loyola-Gemeinschaft hohes Ansehen. Als eine Art Guru brachte er die jungen Frauen in ein Abhängigkeitsverhältnis von ihm.

Nach Medienberichten wurden über die Jahre bis zu zwanzig Frauen Opfer von Rupniks geistlich-psychischer Manipulation und sexueller Ausbeutung. Zwei Nonnen soll er mit dem Argument zum Sex zu dritt genötigt haben, damit würden sie gemeinsam die Heilige Dreifaltigkeit imitieren. 1993 war Rupnik Mitgründer des künstlerisch-spirituellen Centro Aletti in Rom, das er bis zu seiner Pensionierung 2020 leitete. Auch nach seiner Übersiedlung von Laibach nach Rom setzte Rupnik offenbar den seriellen Missbrauch fort.

Nach langem Zögern und Schweigen musste der Generalobere der Jesuiten, Arturo Sosa, Ende 2022 zugeben, dass gegen Rupnik wegen zahlreicher Anzeigen, von denen die ersten 1998 eingegangen waren, schon seit 2018 ermittelt worden war und dass die Glaubenskongregation im Mai 2020 Rupniks Exkommunikation verfügt hatte. Der Jesuitenpater hatte einer Nonne, die er zum Sex mit ihm manipuliert hatte, nach deren Beichte die Absolution für die gemeinsam begangene Sünde erteilt, was gemäß Kirchenrecht die Höchststrafe der Exkommunikation für den Beichtvater nach sich zieht.

Der Ausschluss aus der Weltkirche wurde aber noch im gleichen Monat – womöglich sogar gleichentags – wieder aufgehoben, weil der Pater seine Untat zugegeben und um Vergebung gebeten hatte. Viel spricht dafür, dass es Papst Franziskus selbst war, der die Rücknahme der Exkommunikation seines jesuitischen Ordensbruders veranlasst oder angeordnet hat. Offiziell ist dazu vom Jesuitenorden und vom Vatikan nichts zu hören. Auch nichts dazu, wann und wo sich die „Selbstabsolution“ ereignet hat.

In der jetzt in Rom veröffentlichten Mitteilung des Jesuitenordens heißt es, aus zahlreichen Zeugenaussagen haben sich glaubhaft ergeben, dass Rupnik Menschen „geistlich missbraucht, psychologisch missbraucht oder sexuell belästigt“ habe. Da es sich nicht um Straftaten nach italienischem Strafrecht oder Kirchenrecht handele, liege die Kompetenz für disziplinarische Maßnahmen allein bei der Ordensgemeinschaft. Die Auflagen seien eine letzte Chance für Rupnik gewesen, sich der Vergangenheit zu stellen und den vielen verletzten Menschen ein klares Zeichen der Sühne zu senden, hieß es in der Erklärung von Donnerstag.