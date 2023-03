Schon die Dauer des Besuches war eine Botschaft. Ganze vier Ta­ge lang war Außenministerin Annalena Baerbock im Irak. Es war ihre bislang längste Auslandsreise – in ein Land, dessen Regierung daran ge­legen ist, dass Deutschland eine größere Rolle spielt. Baerbock nutzte ihren Aufenthalt auch, um inhaltlich Flagge zu zeigen. Zum Abschluss ihrer Reise stand der Kampf gegen den Klimawandel auf dem Programm, der für den Irak zu einer ernsten Bedrohung geworden ist.

Sinnbildlich dafür stehen die Marschlandschaften im Südirak, die Baerbock am Freitag besuchte. Das Sumpfland, das einzigartig ist in der Region, gehört seit 2016 zum UNESCO-Welterbe, ist aber durch die Erderwärmung bedroht. Bauern verzweifeln, weil Flüsse und Seen austrocknen. Das irakische Ministerium für Wasserressourcen schätzt, dass in den nächsten zehn Jahren ein Viertel des irakischen Süßwassers verloren ge­hen wird.