Verrohung in Frankreich : „Die Republik zerlegt sich“

Herr Fourquet, droht Frankreich ein Bürgerkrieg, wie 20 Generäle im Ruhestand warnen?

Michaela Wiegel (mic.), Politik Folgen Ich folge



Der Appell der Generäle ist ein Sym­ptom für die Malaise in Frankreich. Bei uns hat es schon immer eine stark rechtsnational orientierte Strömung in Offizierskreisen gegeben. Einer der Unterzeichner, General Piquemal, ist zuvor als vehementer Kritiker der Flüchtlingspolitik und Teilnehmer einer Pegida-Demonstration in Calais aufgefallen. Aber es ist neu, dass militärische Rechtsaußen-Stimmen ein derartiges Echo entfalten. Das liegt zum einen an der großen Zahl der Unterzeichner, 20 Generäle, mehr als 10.00 ehemalige Soldaten. Aber noch viel mehr daran, dass viele Franzosen wirklich den Eindruck teilen, dass sich die Sicherheitslage im Land zusehends verschlechtert.

Übertreiben die Generäle nicht, wenn sie vor den „Horden in der Banlieue“ warnen und überall Islamisten ausmachen?

Ihnen gelingt es, den Zeitgeist zu erfassen. Natürlich sind sie von wahlkämpferischen Hintergedanken beseelt. Aber sie verleihen der Erbitterung und der Beunruhigung Ausdruck, die in allen Berufssparten im Sicherheitsbereich überwiegt. Der Appell erinnert an Bummelstreiks und andere symbolische Aktionen der Polizisten, etwa als sie im vergangenen Juni aus Protest Handschellen auf den Boden fallen ließen. Sie wollten ausdrücken: Wir haben nicht genügend Rückhalt im Kampf für Recht und Ordnung. Jetzt ist es an den Armeeangehörigen, auf die Bedrohungen hinzuweisen und zu bedauern, wie sehr die französische Gesellschaft zerfällt.

Hat sich die Sicherheitslage denn so sehr verschlechtert?

Frankreich erlebt seit mehreren Jahren eine Umkehrung des von Norbert Elias beschriebenen „Prozesses der Zivilisation“. Bestimmte Formen des Umgangs miteinander haben sich ja über die Jahrhunderte, von der höfischen Gesellschaft über die Bourgeoisie bis heute, entwickelt. Es wurden Schamschwellen errichtet, die Kontrolle über Gefühls- und Gewaltausbrüche gewonnen. Die Gesellschaft wurde auf diese Weise befriedet. Doch jetzt stellen viele Franzosen entsetzt fest, wie im alltäglichen Umgang die Sitten verrohen. Vielen gelingt es nicht, Frust zu bewältigen, sie werden laut und manchmal gewalttätig. Man muss nur die Rubrik Vermischtes in den Zeitungen lesen. Kürzlich ist ein Bürgermeister an der Côte d’Azur von einem Lastwagenfahrer zu Tode gefahren worden, weil er ihn daran hindern wollte, Bauschutt auf einer wilden Müllhalde abzuladen. Immer häufiger kommt es vor, dass Feuerwehrleute mit Steinen und anderen Wurfgeschossen beworfen werden, wenn sie in der Banlieue zur Brandlöschung ausrücken. Lehrer werden von Eltern bedroht oder verprügelt, wenn sie ein Kind zu schlecht benotet oder sein Verhalten beanstandet haben. Polizisten und Soldaten im Anti-Terror-Einsatz an der Heimatfront bekommen diese gesellschaftlichen Spannungen als Erste mit.

Lässt sich diese Stimmungslage durch Umfrageergebnisse nachweisen?

Siebzig Prozent der Franzosen stimmen Innenminister Darmanin zu, der die „Verwilderung eines Teils der Gesellschaft“ anprangert. Der Ruf nach mehr staatlicher Autorität ist seit dieser Äußerung im vergangenen Sommer noch lauter geworden. 73 Prozent der Franzosen sind der Meinung, dass die Justiz zu lasch auf die grassierende Kriminalität reagiere. Die gewisse Unbeschwertheit, die nach Ende des ersten harten Lockdowns im vergangenen Frühjahr aufkam, wurde sofort durch eine Serie von Gewalttaten gestört. An der baskischen Küste wurde ein Busfahrer zu Tode geprügelt, weil er Fahrgäste an die Maskenpflicht erinnert hatte. Eine Krankenschwester wurde in einem Bus in der Pariser Banlieue von Jugendlichen zusammengeschlagen, weil sie diesen freundlich nahegelegt hatte, ihre Maske über die Nase zu ziehen. Jugendbanden lieferten sich trotz strikter Ausgangsbeschränkungen in regelmäßigen Abständen teils tödliche Auseinandersetzungen.