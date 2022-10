Jens Stoltenberg : „Russland verliert auf dem Schlachtfeld“

Der NATO-Generalsekretär kündigt zusätzliche Militärhilfen für Kiew an. Russland gebe besetztes Territorium auf, weil es den vorrückenden ukrainischen Truppen nichts entgegensetzen könne, so Stoltenberg.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 11. Oktober in Brüssel Bild: AFP

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wertet die schweren russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine als „Zeichen der Schwäche“. „Tatsächlich verliert Russland auf dem Schlachtfeld“, sagte der Norweger vor einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Russland gebe besetztes Territorium auf, weil es den vorrückenden ukrainischen Truppen nichts entgegensetzen könne. Die Verbündeten werden ihre „Unterstützung für die Ukraine verstärken und aufrechterhalten, damit sie sich weiterhin verteidigen und ihr Territorium von der russischen Besatzung befreien kann“, kündigte Stoltenberg an. An diesem Mittwoch werden zunächst die Verteidigungsminister von mehr als vierzig Staaten in Brüssel über weitere Militärhilfe für Kiew beraten. Nach diesem Treffen im sogenannten Ramstein-Format kommen am Donnerstag die Minister der dreißig NATO-Staaten zusammen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Stoltenberg lobte die Zusagen Deutschlands und der Vereinigten Staaten, der Ukraine moderne Luftabwehrsysteme zu liefern. Am Vortag hatte das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt, dass nun das erste von vier Kiew zugesagten Luftverteidigungssystemen IRIS-T SLM ausgeliefert werde. Es werde „in den nächsten Tagen“ zum „wirksamen Schutz für die Menschen in der Ukraine“ bereitstehen. In Sicherheitskreisen heißt es, das System befinde sich schon im Land. Es handelt sich um ein vom deutschen Hersteller Diehl Defence entwickeltes modernes Luftverteidigungssystem kurzer bis mittlerer Reichweite, das eine Großstadt schützen könnte.

In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag auch der amerikanische Präsident Joe Biden dem Land weitere Unterstützung zugesagt, „einschließlich moderner Luftverteidigungssysteme“, wie das Weiße Haus anschließend mitteilte. Stoltenberg verwies in diesem Zusammenhang auf das „National Advanced Surface-to-Air Missile System“ (NASAMS), das die Vereinigten Staaten seit den 1990er Jahren gemeinsam mit Norwegen bauen. Die amerikanische Regierung hat der Ukraine insgesamt acht Systeme zugesagt. Sie sind noch nicht ausgeliefert, zum Teil wird dies auch noch längere Zeit dauern. Doch haben ukrainische Einheiten mit der Ausbildung daran begonnen.

Stoltenberg kündigte in seiner Pressekonferenz das NATO-Nuklearmanöver „Steadfast Noon“ an, das am kommenden Montag beginnt. Bei dieser Übung simulieren die Streitkräfte der Allianz den Abwurf von Atombomben aus Kampfflugzeugen. Daran nehmen die Staaten der sogenannten nuklearen Teilhabe teil, darunter Deutschland, aber auch weitere Länder, die den Flugzeugen Geleitschutz bieten. „Steadfast Noon“ findet jedes Jahr in der dritten Oktoberwoche statt. Auf die Frage, ob es angesichts der nuklearen Drohungen Russlands nicht besser wäre, die Übung in diesem Jahr zu verschieben, antwortete der Generalsekretär: „Jetzt ist die richtige Zeit, um standhaft zu sein und zu zeigen, dass die NATO da ist, um alle Verbündeten zu schützen.“ Man habe Russland zudem klargemacht, dass der Einsatz von Atomwaffen, auch solchen mit geringer Sprengkraft, gegen die Ukraine „gravierende Folgen“ hätte. Die Allianz habe die russischen Nuklearstreitkräfte genau im Blick, bisher aber keine Vorbereitungen auf einen Einsatz beobachtet.