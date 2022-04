D er Alte schlurft voran. Mit einer knappen Handbewegung gibt er die Anweisung, ihm zu folgen. Er steuert auf das Teppichgeschäft zu, das ein paar Meter die Straße herunter liegt. Ein kurzer Wortwechsel mit den Leuten hinter der Ladentheke, dann geht es weiter in den hintersten Winkel des Verkaufsraumes. Es ist nicht viel Platz zwischen den mächtigen Rollen von Kunstfaserteppichen, die sich links und rechts die Wände verdecken. Dann geht es nicht mehr weiter. Der Mann weist auf einen Spalt in den Auslagen. Sie lassen nur einen Blick auf das Geheimnis des Hauses zu. Viel ist es allerdings nicht, was es hier auf den Spuren von Arthur Rimbaud zu sehen gibt, dem berühmten französischen Poeten, der Ende des 19. Jahrhunderts in Aden lebte: ein altes, karges Treppenhaus, hinter dessen Handläufe Teppichrollen geklemmt wurden, dessen windschiefe Stufen von einem abgetretenen Teppich bedeckt sind. Früher war hier ein französisches Kulturzentrum, in dem Konferenzen zu Ehren des Dichters abgehalten wurden. Später das „Rambow Tourist Hotel“, eine ungelenke Reverenz an den Mann, der als früher Vertreter der Moderne in der Poesie gilt. An eine Zeit, in der die Hafenstadt an der Südküste des Jemens zu den wichtigsten der Welt zählte. In der Aden Sehnsuchtsort europäischer Eskapisten war. Jetzt ist der Ort Abbild einer Gegenwart, die das Versprechen dieser Vergangenheit nicht eingelöst hat.