Hochkorrupt und verhasst : Jemens Präsident Hadi tritt zurück

Es ist ein Rücktritt, den viele herbeigesehnt hatten. Am Donnerstag kündigte der jemenitische Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi an, seinen Posten zu räumen. Für eine „Übergangsperiode“, so hieß es in einer offiziellen Mitteilung, soll nun ein Präsidialrat unter der Führung eines ehemaligen Hadi-Beraters die Geschäfte führen.

Aus Saudi-Arabien kam prompt die Zusage, die neue Führung mit einer großzügigen Finanzspritze zu fördern. Das Königreich will laut Angaben der Staatspresse eine Milliarde Dollar an die Zentralbank überweisen und eine weitere Milliarde für Erdölprodukte und Entwicklung bereitstellen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate wollen demnach eine Milliarde in die klammen Kassen der um jeden Dollar ringenden Zentralbank schießen. Der Rücktritt des jemenitischen Präsidenten folgt auf längliche Verhandlungen, zu denen der Golfkooperationsrat GCC in die saudische Hauptstadt Riad eingeladen hatte.

Hochkorrupt und allseits verhasst

Die Personalie Hadi war ein steter Zankapfel in der saudisch geführten Koalition, die seit März 2015 im Jemen die Huthi-Rebellen bekämpft. Die Emirate waren des als hochkorrupt verhassten Präsidenten schon lange überdrüssig, von der Bevölkerung ganz zu schweigen. Inzwischen scheint auch dem saudischen Kronprinzen Muhammad Bin Salman der - eigentlich kurze – Geduldsfaden endgültig gerissen zu sein. Die Führung in Riad sucht nach einem Ausweg aus ihrem erfolglosen Jemen-Engagement.

Hadi lebte in Saudi-Arabien, seit er Ende März 2015 von den Huthi ins Exil getrieben wurde. Sein Land besuchte er nur sehr sporadisch. Hohe Funktionäre seiner Regierung gaben sich nicht besonders große Mühe zu verhehlen, dass sie in ihrem Chef vor allem eine Bürde sahen. Westlichen Diplomaten galt Hadi als Hindernis für eine Verhandlungslösung mit den Huthi, weil diese das Ende seiner Amtszeit bedeutet hätte.

Hadis Nutzen, hieß es, sei nicht viel mehr als der eines „Feigenblatt der Legitimität“. Er war 2012 zum Präsidenten bestimmt worden, nachdem die Arabellion auch den Jemen erfasst und den langjährigen Machthaber Ali Abdullah Salih zu Fall gebracht hatte. In der politischen Klasse wurden Witze darüber gerissen, wie lange Hadi hinter dem gewieften Salih auf diese Chance gewartet hatte. Der Jemen wurde aber in der Folge von Machtkämpfen zerrissen, aus denen die Huthi als Sieger hervorgingen. Sie übernahmen im September 2014 die Kontrolle über die Hauptstadt Sanaa.

An einer Neuordnung des Anti-Huthi-Lagers wird schon länger im Hintergrund gearbeitet. Militärische Erfolge der von Iran unterstützten Rebellen hatten offenbar ein Umdenken eingeläutet. In der Koalition schrillten die Alarmglocken, als die Huthi im vergangenen Jahr Gegenden im Norden der Südprovinz von Schabwa unter ihre Kontrolle brachten, wo strategisch wichtige Ölvorkommen, Pipelines sowie Öl- und Gasanlagen liegen. Die Huthi bedrohten zugleich Marib, die letzte Bastion der Huthi-Gegner im Norden, eine wirtschaftsstarke und strategisch enorm wichtige Stadt. Ein Machtwechsel in Marib hätte die Kräfteverhältnisse im Jemen drastisch verändert.

Zu Beginn dieses Jahres wendete sich das Blatt. Auch weil sich die Emirate, die sich zwischenzeitig weitgehend aus dem saudisch geführten Jemen-Feldzug zurückgezogen hatten, wieder stärker engagierten. Von Abu Dhabi geförderte Milizen mit salafistischen Kommandeuren und dem klangvollen Namen „Brigaden der südlichen Giganten“ drängten die Huthi zurück. Im Gegenzug wurden die südjemenitischen Separatisten des Southern Transitional Council (STC), ein Ziehkind der emiratischen Führung, innerhalb des Anti-Huthi-Lagers aufgewertet. Den Saudis waren die Separatisten lange ein Dorn im Auge, weil sie einen unabhängigen Südjemen anstreben, und damit die Zentralregierung herausfordern. Beide verbindet nur die erbitterte Feindschaft mit den Huthi.

Neue Konflikte stehen ins Haus

Jetzt ist STC-Präsident Aidarous al Zubai, ein Mann des Militärs, Mitglied des neuen Präsidialrates. Zu dem zählt unter anderem auch der Gouverneur von Marib, Sultan al-Arada, ein Pragmatiker mit starkem islamistischem Einschlag, unter dessen Führung Marib einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt hat. Außerdem ist Tariq Salih in dem Gremium vertreten, der Neffe des einstigen Präsidenten. Jener hatte sich zwischenzeitig mit den Huthi verbündet, wurde aber 2017 von ihnen ermordet.

Rashad al-Alimi, der Chef des neuen Führungsgremiums, war eine feste Größe in der jemenitischen Führung und bekleidete verschiedene wichtige Posten – unter anderem war er Innenminister, Minister für lokale Verwaltung, stellvertretender Premierminister und Leiter des Obersten Sicherheitsausschusses. Er hat laut Angaben von Beobachtern enge und lange Beziehungen zu Saudi-Arabien.

Die Zusammensetzung des Rates lässt schon erahnen, dass neue Konflikte ins Haus stehen. Denn zwischen einigen der Akteure, die jetzt dort versammelt sind, herrscht erbitterte Feindschaft. Hohe STC-Kader in der südjemenitischen Hafenstadt hatten unlängst deutlich gemacht, dass eine direkte militärische Kooperation mit Tariq Salih für sie undenkbar wäre. Sie würden nie vergessen, dass sein Onkel, der Präsident, den Süden 1994 mit Krieg überzogen habe, sagten sie. Und das ist nur eine von mehreren Bruchlinien, die das neue Führungsgremium durchziehen.

Es wäre auch nichts neues, wenn im Jemen auf Erfolgsmeldungen schlechte Nachrichten folgen. Am Wochenende war der erste landesweite und koordinierte Waffenstillstand seit Jahren in Kraft getreten. Am Mittwoch äußerte sich der UN-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, zwar zufrieden, die Gewalt sei signifikant zurückgegangen. Zugleich zeigte er sich besorgt über andauernde Verstöße in der Gegend von Marib.