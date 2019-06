Jemen-Krieg : Ein Toter bei Angriff auf saudiarabischen Flughafen

Proteste in Garzweiler : Polizei räumt Tagebau

Hunderte Klimaschützer sind am Samstag in den Tagebau Garzweiler eingedrungen und haben die Arbeiten unterbrochen. Die Polizei hat schließlich das Braunkohlerevier geräumt. Unterdessen gehen die Proteste am Sonntagnachmittag weiter.