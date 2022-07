Kurz nach Attentat auf Abe : Japans Regierungskoalition vor Sieg bei Oberhauswahl

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida am Sonntag in Tokio Bild: AP

Der Mord an dem früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe hinterlässt in der japanischen Politik ei­ne Leerstelle. Als Chef der größten konservativen Fraktion in den Reihen der regierenden Liberaldemokraten (LDP) war Abe das Sprachrohr der Nationalkonservativen. Zugleich war er die treibende Kraft hinter der Sicherheits- und der Wirtschaftspolitik der größten Re­gierungspartei.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Ungewollt könne nun der jetzige Mi­nisterpräsident Fumio Kishida von dem Verlust des dominanten Politikers profitieren, sagen Analysten in Tokio. „Kishidas Rolle wird einfacher, weil er sich auf die Erinnerung an Abe berufen kann“, sagt Jeffrey Kingston von der Temple Universität in Tokio. Koichi Nakano von der Sophia Universität er­wartet im rechtskonservativen Flügel der LDP Grabenkämpfe um die Nachfolge von Abe. Wenn Kishida das ausnutze, könne er seine Position stärken, sagt Nakano.

Offenbar keine höhere Wahlbeteiligung

Die Oberhauswahl am Sonntag, zwei Tage nach dem Mord an Abe, war dafür nur bedingt ein Indikator. Nach ersten Auszählungen und Wahltagsumfragen erzielte die Regierungskoalition das Wahlziel einer deutliche Mehrheit im Oberhaus. Das aber war auch schon vor dem Attentat erwartet worden. Angaben zur Wählerbeteiligung deuteten nicht darauf hin, dass die Ereignisse von Freitag erheblich mehr Wähler zur Stimmabgabe motiviert hätten. Danach lag die Wahlbeteiligung eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale bei 49,2 Prozent.

Die Umfragen am Wahltag deuteten auf Verluste der größten Oppositionspartei der Verfassungsdemokraten hin. Die rechtskonser­va­tive Oppositionspartei aus Osaka, Nippon Ishin oder Japanische Innovationspartei, konnte dagegen auf mehr Sitze im Oberhaus hoffen. Eine Zweidrittelmehrheit der Koalition von Liberal­demokraten und Komeito, von Nippon Ishin und einer kleinen Oppositionspartei schien in Reichweite, sodass der Weg zu einer Änderung der pazifistischen Verfassung sich öffnen könnte.

Die Liberaldemokraten wollen unter an­derem in der Verfassung die Existenz der Selbstverteidigungskräfte festschreiben. Das war eines der politischen Herzensangelegenheiten Abes gewesen. Doch wie viel Wert Kishida auf eine Verfassungsänderung legt, ist unklar. Am Wahlabend sprach er von der Notwendigkeit, die Debatte zu vertiefen.

Derweil hat in Japan eine Debatte um Mängel im Personenschutz von Politikern begonnen, nachdem der Mord an Abe eklatante Fehler der Polizei offenbarte. „Es ist nicht zu bestreiten, dass es Probleme mit der Sicherheit gab“, sagt Tomoaki Onizuka, der Chef der Polizei in der Präfektur Nara im westlichen Japan. Abe sei als ehemaliger Ministerpräsident rund um die Uhr von einem speziell ausgebildeten Leibwächter geschützt worden, heißt es. Doch ein einziger Leibwächter könne nicht alle Richtungen gleichzeitig überblicken, kritisierte ein Experte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen NHK. Eingebunden in den Personenschutz in Nara vor Ort war auch die lokale Polizei.

Videoaufnahmen von dem Attentat zeigen, dass der Attentäter sich Abe un­gestört von hinten nähern konnte. Der Politiker sprach auf einer mit Leitplanken abgegrenzten Verkehrsinsel vor dem Eingang einer Bahnstation. Mit ruhigen Schritten kam der Attentäter bis auf we­nige Meter von hinten an den Politiker heran. Er zückte die Waffe und schoss zweimal, bevor er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Die Aufnahmen zeigen, dass Abe sich nach dem ersten Schuss in Richtung des Attentäters um­drehte. Der zweite Schuss fiel etwa drei Sekunden nach dem ersten.