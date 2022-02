Olympische Winterspiele : Japans Parlament kritisiert Menschenrechtslage in China

Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat das japanische Unterhaus in einer Resolution die Menschenrechtslage in China kritisiert, ohne das Land beim Namen zu nennen. Damit folgt Japan weiter der Linie, Kritik an China zu äußern, ohne zu deutlich zu werden.

Das zeigte sich auch schon an Japans Reaktion auf den diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele durch die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder. Japan schickt zur Eröffnung der Spiele keine Regierungsdelegation, will von einem diplomatischen Boykott aber nicht sprechen.

Enger Handelspartner

Die Abgeordneten verweisen auf die Sorgen der internationalen Gemeinschaft über die ernste Lage der Menschenrechte in der autonomen Region der Uiguren, in Tibet, in der südliche Mongolei, in Hongkong und in anderen Gebieten. Menschenrechte seien universaler Natur und eine legitime Sorge der internationalen Gemeinschaft, heißt es in der Resolution ferner. Es handele sich nicht um die interne Angelegenheit eines einzelnen Landes. Eine gewaltsame Änderung des Status quo sei eine Bedrohung für die internationale Gemeinschaft.

Damit positionieren die Abgeordneten sich direkt gegen die chinesische Regierung, die sich eine Einmischung anderer Staaten in die internen Angelegenheiten Chinas verbietet.

Um einen schnellen Beschluss über die Revolution zu erlangen, verzichteten die Abgeordneten darauf, China beim Namen zu nennen und sprachen nur von der Menschenrechtslage, nicht aber von einer Verletzung der Menschenrechte. Hintergrund ist, dass in der Regierungskoalition von Liberaldemokraten und der buddhistischen Komeito es unterschiedliche Meinungen gibt, wie stark man das erstarkende China reizen solle.

China ist einer der engsten Handelspartner des Landes, stellt zugleich aber eine zunehmende militärische Bedrohung dar. Das gilt vor allem für die Territorialstreitigkeiten der beiden Länder im ostchinesischen Meer.