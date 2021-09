Japan : Ministerpräsident Suga gibt auf

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga am 3. September 2021 in Tokio. Bild: AFP

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga wirft das Handbuch. Suga erklärte am Freitag überraschend, dass er für die Wahl zum Parteivorsitzenden der regierenden Liberaldemokraten Ende September nicht mehr antreten werde. Damit endet auch seine Zeit als Ministerpräsident.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Suga reagiert damit auf eine zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit seiner Politik, vor allem über die Maßnahmen gegen die Pandemie. Auch in den Reihen der Liberaldemokraten kamen Zweifel auf, ob es richtig sei, noch mit Suga in die spätestens im November anstehende Unterhauswahl zu gehen.

Der 72 Jahre alte Suga hatte das Amt des Ministerpräsidenten erst im vergangenen September übernommen, nachdem der Vorgänger Shinzo Abe nach mehr als sieben Jahren mit Verweis auf gesundheitliche Gründe zurückgetreten war. Suga war als Kabinettssekretär eine der wichtigsten Personen in der Abe-Regierung gewesen. Mit harter Hand setzte er Abes Politik durch. Doch schon damals gab es Zweifel daran, ob der nüchtern-sachliche Suga, der wenig Charisma zeigt, als Führungsperson reüssieren könnte. Mit Sugas faktischem Rücktritt droht Japan das Risiko, wieder in eine eine Zeit jährlich wechselnder Regierungschefs zurückzufallen wie in den Jahren vor Abe.

Vor der für den 29. September geplanten Wahl des Parteivorsitzenden hatte schon der frühere Außenminister und Politikchef der LDP, Fumio Kishida, seine Kandidatur gegen Suga erklärt. Nach Umfragen in der Bevölkerung wären der jetzige Reformminister Taro Kono und der frühere Generalsekretär der Partei, Shigeru Ishiba, als künftige Ministerpräsidenten aber beliebter.

Als potentieller Kandidat genannt wird auch Umweltminister Shinjiro Koizumi, den viele mit seinen 40 Jahren aber noch als zu jung ansehen. Keiner der drei hat bislang seine Kandidatur erklärt. Eine Kandidatur angekündigt hat schon die konservative Sanae Takaichi, eine frühere Innenministerin, die in Umfragen aber weit abgeschlagen liegt.

Die Zustimmung hatte Tiefstwerte erreicht

Suga hatte seit Tagen versucht, gegen den parteiinternen Unmut und die Konkurrenz offensiv anzugehen und seine Führung zu retten. Für kommende Woche hatte er Personalwechsel in wichtigen Parteiämtern geplant, um mit der Auffrischung Kritiker in den Kreisen der Liberaldemokraten zu besänftigen und um Parteiflügel an sich zu binden. Klar war schon gewesen, dass der 82 Jahre alte langjährige Generalsekretär Toshihiro Nikai in Absprache mit Suga zurücktreten werde. Doch die personelle Neuaufstellung sei ins Stocken geraten, heißt es. „Die Hinterzimmerabsprachen der Abe-Jahre funktionieren nicht mehr“, kommentierte Jesper Koll, Japan-Chef der Anlagegesellschaft Wisdom Tree. „Jetzt gibt es richtig Wettbewerb um die neue Führung."

In den Meinungsumfragen hatte die Zustimmung zum Kabinett von Suga in den vergangenen Wochen Tiefstwerte erreicht. In einer Umfrage der Tageszeitung Mainichi erklärten Ende August nur noch 26 Prozent Zustimmung zu dem Regierungschef. 70 Prozent kritisierten zugleich die Anti-Corona-Politik der Regierung als unzureichend und fürchteten einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems.

Japan steckt in der fünften Coronaviruswelle, die Ende Juni anschwoll und während der Olympischen Spiele in Tokio im Juli/August die Infektionszahlen in bisher unbekannte Höhen trieb. In den vergangenen Tagen schien es, als ob Japan den Höhepunkt dieser Welle hinter sich habe. Doch die Zahl der an Covid-19 Schwersterkrankten steigt noch und viele Krankenhäuser arbeiten am Limit. Die Regierung hat es auch im zweiten Pandemiejahr nicht geschafft, das strukturelle Problem zu lösen, dass es in der weitgehend privaten und kleinteiligen Krankenhauslandschaft immer wieder an Betten für die Covid-Patienten mangelt.