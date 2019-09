Japans Investitionen in Afrika : Qualität statt Quantität

Die japanische Höflichkeit gebietet es, Kritik nur verdeckt auszusprechen, um den Kritisierten nicht zu sehr bloßzustellen. Das mag Japans Ministerpräsident Shinzo Abe im Kopf gehabt haben, als er auf der traditionellen Afrika-Konferenz Ticad die Verschuldung von Staaten angesprochen hat. „Sie können nicht in einem Land investieren, das hoch verschuldet ist“, sagte Abe Regierungsvertretern und Geschäftsleuten im Konferenzzentrum von Yokohama nahe Tokio. Jedem Zuhörer war klar, dass sich diese Botschaft an China richtete. Westliche Geberstaaten, inklusive Japan, kritisieren scharf die Regierung in Peking, die zu einem der wichtigsten Entwicklungshilfegeber auf dem afrikanischen Kontinent geworden ist. Der Vorwurf lautet, dass China afrikanische Staaten mit Schulden überlade.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Abe demonstrierte mit der Konferenz, die drei Tage dauerte und an der 10.000 Personen teilgenommen haben, dass sich Japan in Afrika nicht an den Rand spielen lassen will. Japan ist in Afrika nicht als Kolonialmacht vorbelastet und kann auf eine lange Kooperation mit den afrikanischen Staaten verweisen. Die Ticad-Konferenz, die Japan alle drei Jahre mit Partnern wie der Weltbank und der Afrikanischen Union veranstaltet, ist die „Mutter aller Afrika-Entwicklungshilfekonferenzen“, die seit der Jahrtausendwende aus dem Boden sprießen. Sie hatte erstmals 1993 in Tokio unter dem Namen „Tokyo International Conference on African Development“ (Ticad) stattgefunden. China und die Europäische Union folgten mit ihren Afrika-Konferenzen im Jahr 2000, Südkorea 2006, Indien 2008 und die Türkei 2016. Russland lädt für den Oktober zu seinem ersten Gipfeltreffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs.