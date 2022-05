Biden in Tokio : Japan will Militärausgaben erheblich steigern

Amerikas Präsident Joe Biden und Japans Premierminister Fumio Kishida am Montag in Tokio Bild: Reuters

Japan will seine Verteidigung angesichts erhöhter Spannungen in Asien verstärken. Das sagte der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida am Montag nach einem Gipfeltreffen mit Amerikas Präsident Joe Biden in Tokio. Man werde die Militärausgaben entsprechend erheblich erhöhen. Biden habe dafür seine Unterstützung gezeigt, sagte Kishida.

Beide Politiker verständigten sich darauf, die Sicherheits- und Verteidigungskooperation der beiden Staaten auszuweiten und zu vertiefen. Sie seien sich einig, „eng zusammenzuarbeiten“, um Chinas zunehmend dominierendem Auftreten, „das gegen internationales Recht verstößt“, zu begegnen, teilte das Weiße Haus mit. Auch mit Blick auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomprogramm vereinbarten die Verbündeten eine enge Zusammenarbeit.

Die USA beobachten unter anderem Chinas Expansionsdrang im Südchinesischen Meer argwöhnisch. Peking hatte kürzlich beschlossen, seinen Militäretat deutlich zu vergrößern. Die kommunistische Führung des Landes droht dem demokratischen Taiwan und seinen Nachbarn im Süd- und Ostchinesischen Meer, darunter auch Japan, wegen Territorialstreitigkeiten. Beobachter erwarten eine Ankündigung Kishidas, dass auch Japan die Verteidigungsausgaben erhöhen wird.

USA: Nordkorea könnte wieder Atomwaffen testen

Biden lobte Japan zudem dafür, bei den Sanktionen gegen Russland zu kooperieren. Japan sei eine „wichtige globale Führungsmacht“ und die USA blieben „Japans Verteidigung uneingeschränkt verpflichtet“, so Biden nach dem Treffen am Montag. Kishida zeigte sich wiederum erfreut, dass Biden trotz des Kriegs in der Ukraine sein „Engagement in der indopazifischen Region weiter verstärken“ will. In der Mitteilung des Weißen Hauses hieß es weiter, Biden sehe die amerikanisch-japanische Allianz als „Eckstein“ für Frieden und Stabilität in der indo-pazifischen Region.

Es wird erwartet, dass Biden in Japan eine Initiative für den Handel in der Region vorstellt. Diese wird als Versuch gewertet, sich langfristig von chinesischen Lieferketten unabhängig zu machen. Auch eine Erklärung über die Notwendigkeit von „Stabilität“ in der Straße von Taiwan wird erwartet, um Pekings Drohgebärden gegen Taipeh zu begegnen.

Zuvor hatte Biden bereits Südkorea besucht, wo er angesichts der Raketentests aus Nordkorea erweiterte gemeinsame Militärmanöver in Aussicht stellte. Die USA warnen zudem seit Wochen, Nordkorea könne bald erstmals seit 2017 wieder einen Atomwaffentest vornehmen.