Früherer Ministerpräsident : Japan streitet über die nationale Trauerfeier für Shinzo Abe

Der nationale Trauerstaatsakt für den ermordeten früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe soll etwa 12 Millionen Euro kosten. Die Mehrheit der Japaner ist dagegen – und die Regierung in Tokio verliert an Zustimmung.

Menschen protestieren am 31. August in Tokio gegen das Staatsbegräbnis für den ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe Bild: EPA

Lange hatte die japanische Regierung sich geziert. Jetzt aber ist die Zahl heraus. Rund 1,66 Milliarden Yen (umgerechnet 11,6 Millionen Euro) soll der nationale Trauerstaatsakt kosten, mit dem die Regierung am 27. September den ermordeten früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe ehren möchte. Die Kritik an dem Staatsakt erhält damit neuen Auftrieb. Die oppositionellen Verfassungsdemokraten zeigen sich empört, weil die Kosten mehr als sechsmal so hoch seien wie der ursprünglich von der Regierung genannte Betrag.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Rund 6000 Trauergäste werden zu der Veranstaltung erwartet, darunter ranghohe Staatsgäste aus etwa 50 Ländern. Deutschland hat den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff angemeldet. Japans Regierung nennt als ein Argument für den Staatstrauerakt die Begräbnisdiplomatie rund um das Ereignis. Doch mit Ausnahme des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau reise zu der Trauerfeier kein Regierungschef der Siebenergruppe der großen Indus­triestaaten an, heißt es in Medienberichten. Ursprünglich hatte die Regierung in Tokio nur Kosten von 249 Millionen Yen (1,7 Millionen Euro) eingeräumt und wollte die zusätzlichen Kosten für Sicherheit und den Empfang der Staatsgäste erst nach der Trauerfeier veröffentlichen. Unter großem öf­fentlichen Druck musste sie nun doch die erwartete Gesamtsumme preisgeben.