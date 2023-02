Japan : Mitarbeiter von Kishida will nicht neben Homosexuellen leben

Japan bewegt sich. Im Dezember des vergangenen Jahres dauerte es mehr als drei Wochen, bis eine Vizeministerin ihren Posten abgeben musste, nachdem ihre schmähliche Bemerkung über gleichgeschlechtliche Paare für Aufsehen gesorgt hatten. Am Wochenende dauerte es nur noch einen Tag, bis Ministerpräsident Fumio Kishida seinen politischen Mitarbeiter Masayoshi Arai herauswarf. Der Spitzenbürokrat Arai hatte in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten gesagt, dass er neben gleichgeschlechtlichen Paaren nicht leben und sie nicht einmal anschauen wolle. Sollte Japan die gleichgeschlechtliche Ehe einführen, werde das die Gesellschaft verändern, wurde Arai zitiert: „Ziemlich viele Leute würden Japan dann verlassen.“

Am Tag, nachdem die Worte öffentlich wurden, zog Kishida die Konsequenz und entließ Arai. „Die Bemerkungen sind vollständig inkonsistent mit der Politik des Kabinetts“, sagte er. Der Vorfall ist für Kishida umso peinlicher, weil er als Leitlinie für seine Regierung Diversität und eine inklusive Gesellschaft ausgegeben hat. Japan, das derzeit die Präsidentschaft der Siebenergruppe der großen Industriestaaten hält, ist im Kreis der G-7 das einzige Land, das gleichgeschlechtliche Ehen oder Partnerschaften rechtlich nicht anerkennt.

Der Rauswurf des Mitarbeiters bedeutet nicht, dass Kishida sich inhaltlich bewegt. Vielen Konservativen in den Reihen der Liberaldemokraten (LDP), der größten Regierungspartei, ist das Thema ein Graus. Noch am Freitag hatte Kishida selbst vor einem Parlamentsausschuss gesagt, dass man die Frage gleichgeschlechtlicher Ehen sehr vorsichtig betrachten müsse. Das Thema verändere die Wahrnehmung der Menschen von Familie, von Werten und von der Gesellschaft, sagte Kishida. Eine Entscheidung könne erst gefällt werden, wenn die Stimmung der gesamten japanischen Gesellschaft berücksichtigt werde.

Gerichte entscheiden unterschiedlich

Offenheit und Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnern entwickeln sich indes zunehmend in Japan. 1997 sagten in einer Umfrage der Zeitung Asahi Shimbun 65 Prozent der Befragten, dass sie gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht verstehen könnten. 2021 sagten dagegen 65 Prozent der Befragten, dass gleichgeschlechtliche Ehen zugelassen werden sollten. Danach aber sieht es bislang nicht aus in dem Land, das in vielem konservativer ist als Europa oder Amerika.

Gleichgeschlechtliche Paare versuchen, vor Gericht das Recht auf Eheschließung zu erstreiten. Die Urteile fallen unterschiedlich aus. Ein Gericht in Sapporo hielt das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig, während Richter in Tokio und Osaka gegenteilig urteilten. Klarheit und eine Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen kann nur das Obersten Gericht bringen, was Jahre dauern kann. Lokale Parlamente, darunter auch Tokio, reagieren derweil auf den Wunsch gleichgeschlechtlicher Japaner nach Anerkennung. Mehr als 250 Städte haben schon Partnerschaftszertifikate eingeführt, die gleichgeschlechtlichen Paaren bestimmte Rechte zugestehen.

Die Debatte darüber hat sich verändert. 2018 schrieb die LDP-Abgeordnete Mio Sugita in einem Beitrag für ein Magazin, dass die Regierung Paare der LGBT-Gemeinschaft nicht unterstützen solle, weil diese keine Kinder bekommen könnten und „unproduktiv“ seien. Sugitas Bemerkung führte damals zu Schlagzeilen, nicht aber zu einer politischen Konsequenz. Es regierte noch der nationalkonservative Shinzo Abe. Anfang Dezember kochte der Fall wieder hoch, nachdem Sugita zur Vizeministerin im Innenministerium aufgestiegen war und ihre frühere Bemerkung nur halbherzig zurücknahm. Rund drei Wochen später musste sie zurücktreten.