Japanische Politik : Im Griff der Moon-Sekte

Die koreanische Moon-Sekte hat die japanische Politik tief durchdrungen. In fast allen Parteien finden sich Anhänger und Unterstützer. Erst der Mord am ehemaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe bringt ein wenig Licht ins Dunkel.

Vor zwei Monaten wurde der frühere japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ermordet, und nur wenige hätten wohl absehen können, was diese Tat in der japanischen Politik und Gesellschaft auslösen würde. In einer Art nationaler Selbsterforschung entdecken die Japaner gerade die engen Beziehungen der Politik zur Vereinigungskirche des verstorbenen Koreaners Sun Myung Moon, die heute unter dem Namen Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung auftritt. Die Kirche, die in Südkorea und den USA ein ausgedehntes Unternehmensnetz betreibt, wird in Japan und in Deutschland von vielen als Sekte eingestuft.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Freiwillig oder unter Druck ihrer Parteien legen japanische Politiker nun ihre vielfältigen Kontakte zu der Organisation offen. Manche sandten Grußworte an Veranstaltungen der Kirche oder ihr nahestehende Vereine. Andere gaben der Sektenzeitung Sekai Nippo Interviews oder zahlten Mitgliedsbeiträge. Noch andere suchten vor Wahlen Unterstützung des Kults. Abe habe Einfluss darauf gehabt, welche Politiker der Liberaldemokraten Wahlhilfe der Sekte erhalten hätten, berichtet ein Mitarbeiter eines früheren LDP-Abgeordneten in japanischen Medien.