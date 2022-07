Japan : Kommt nach dem Mord an Abe die Verfassungsänderung?

Nach der Ermordung von Shinzo Abe könnte sich in Japan dessen Herzenswunsch erfüllen: die Änderung der Verfassung. So will es Ministerpräsident Fumio Kishida nach seinem Wahlsieg.

Nach dem guten Ergebnis der Regierungskoalition in der Oberhauswahl hat der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida politische Prioritäten gesetzt. Kishida bekräftigte am Montag auf einer Pressekonferenz seine Absicht, Japans Verteidigungsfähigkeit zu stärken und die Wehrausgaben drastisch zu erhöhen. Er kündigte wie schon vor der Wahl Bemühungen um eine wirtschaftliche Belebung an. Dazu gehören finanzielle Erleichterungen, damit die Japaner die stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel besser verkraften können.

Unerwartet klar setzte Kishida auch Änderungen an der Verfassung auf die Agenda. In den vergangenen Monaten hatte der Politiker, der aus einer gemäßigten Fraktion der Liberaldemokraten (LDP) stammt, seine Haltung zu einer Verfassungsreform eher unbestimmt gelassen.

Das deutliche Bekenntnis zur Verfassungsänderung wird als Signal gewertet, mit dem Kishida die Rechtskonservativen in der LDP zufriedenstellen möchte. Mit der Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe zwei Tage vor der Wahl fällt es Kishida zu, die Partei auf einen einheitlichen Kurs zu bringen. Abe führte unangefochten den nationalkonservativen Flügel an, weshalb Grabenkämpfe um die Nachfolge erwartet werden. Die pazifistische Verfassung, die seit 1947 nie verändert oder ergänzt wurde, war den Japanern von den siegreichen Amerikanern auferlegt worden. Es war das politische Lebensziel von Abe gewesen, diese scheinbare Schmach zu tilgen. Doch selbst der mächtige Abe war daran gescheitert, obwohl er nach 2006 für einige Zeit die notwendigen Mehrheiten im Parlament zusammenhatte.

Nötige Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments

Kishida könnte mehr Glück haben, weil die zersplitterte Opposition in der Wahl stark geschwächt wurde. Die größte linksgerichtete Oppositionspartei der Verfassungsdemokraten verlor und holte nur noch 17 der 125 zur Wahl stehenden Sitze. Die Liberaldemokraten gewannen dagegen 63 Sitze und erzielten das beste Wahlergebnis seit 2013. Zusammen mit dem kleineren Koalitionspartner Komeito holte die Regierungskoalition 76 Sitze. Zweiter Wahlsieger war die konservative oppositionelle Partei Nippon Ishin, die ihre Sitzzahl ausbaute, aber abermals über Osaka hinaus keine große Bedeutung erlangte.

Zusammen mit der Demokratischen Partei für das Volk haben Parteien, die die Verfassung ändern wollen, nun die nötigen Zweidrittelmehrheiten in beiden Kammern des Parlaments. Kishida mahnte indes, dass auch eine Mehrheit der Bevölkerung in einer Volksabstimmung nötig sei, um die Verfassung zu ändern. Die LDP möchte in der pazifistischen Verfassung unter anderem die Existenz der Selbstverteidigungskräfte festschreiben und der Regierung im Katastrophenfall weitreichende Rechte einräumen.

Der Einfluss des Attentats auf Abe war nach Einschätzung von Analysten bei der Wahl eher gering. Einen Sympathie­bonus für dessen Liberaldemokraten gab es, wenn überhaupt, nur in geringem Ausmaß. Die Wahlbeteiligung lag mit etwa 52 Prozent wenig höher als bei der letzten Oberhauswahl vor drei Jahren.

Mutter des Attentäters Mitglied von Sekte

Kondolenzbekundungen ausländischer Politiker zeigten am Montag die Bedeutung des ermordeten Abe auf internationalem Parkett. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken legte auf dem Rückweg von Bangkok in die Vereinigten Staaten extra einen Zwischenstopp in Tokio ein, um sein Beileid auszudrücken. Aus Taiwan reiste Vizepräsident Lai Ching-te nach Tokio, hieß es mit Verweis auf diplomatische Kreise. Der ranghohe Besuch dürfte in Peking für Verärgerung sorgen. Abe war ein großer Verfechter des demokratischen Taiwans gegen die Besitzansprüche des kommunistischen Chinas.

Am Montag klärte sich eine Verbindung der Familie des mutmaßlichen Abe-Attentäters zu der 1954 von dem Südkoreaner Moon Sun-myung gegründeten Vereinigungskirche, über die seit dem Wochenende spekuliert worden war. Der japanische Ableger der Sekte, die sich mittlerweile Familienbund für Weltfrieden und Vereinigung nennt, bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass die Mutter des Attentäters ein Mitglied sei.

Der mutmaßliche Täter hat nach Polizeiangaben einen Groll auf die Sekte als Grund angeführt, dass er Abe, dem er Verbindungen zu der Vereinigung unterstellte, habe ermorden wollen. Der Mann soll geklagt haben, dass seine Mutter durch große Spenden an die Sekte die Familie vor Jahren in finanzielle Schwierigkeiten gebracht habe.

Der japanische Ableger der Vereinigungskirche verneinte eine Mitgliedschaft oder Beratertätigkeit Abes. Im vergangenen Jahr hatte Abe in einer Videobotschaft aber ein Grußwort an eine Unterorganisation der konservativen Sekte gesendet, ebenso wie der amerikanische Präsident Donald Trump.