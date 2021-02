Kampf gegen Corona : Japan beginnt erst jetzt mit den Impfungen

Eine Helferin in Tokio am Mittwoch mit dem Impfstoff von Pfizer Bild: AFP

Zwei Monate nach dem Beginn der Corona-Schutzimpfungen in den Vereinigten Staaten und Deutschland hat am Mittwoch auch Japan mit dem Vorsorgeprogramm begonnen. Ein Grund dafür liegt in der besonderen japanischen Vorsicht. Das Land verlangt für die Zulassung von Impfstoffen, dass sie auch an 200 Japanern klinisch getestet werden. Damit verbundene Verzögerungen führen dazu, dass Japan bislang nur den Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen hat. Auch Südkorea führt ähnliche Tests durch, um die Verträglichkeit und Wirksamkeit mit Blick auf genetische und ethnische Unterschiede zu prüfen.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Nach Umfragen wollen sich etwa 65 Prozent der Japaner gegen Covid-19 impfen lassen. Japan liegt in einem Ländervergleich des Forschungsinstituts Ipsos in dieser Hinsicht im Mittelfeld, vergleichbar mit Deutschland, Spanien, Italien und den Vereinigten Staaten. Japans besondere Vorsicht gründet nicht in diesen Umfragen, sondern in der Geschichte. In den neunziger Jahren gab es Klagen wegen Pflichtimpfungen gegen Masern, Mumps und Rubella, weil es zu Komplikationen gekommen war. Japan verzichtet seither auf einen Impfzwang. Ein Jahrzehnt später kam es zu öffentlichkeitswirksamen Kontroversen wegen angeblicher schwerer Nebenwirkungen um eine HPV-Schutzimpfung gegen Gebärmutterhalskrebs.

Versprochen nicht gehalten

„Es ist wichtig für die Regierung, den Japanern zu zeigen, dass wir alles Mögliche getan haben, um die Effektivität und die Sicherheit der Impfungen zu beweisen“, begründet Reformminister Taro Kono die Vorsicht der Regierung. Er hofft, so mehr Japaner zu überzeugen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. „Am Ende des Tages mögen wir langsamer begonnen haben, aber wir denken, dass es so effektiver ist.“ Die Hälfte der ersten Gruppe der Geimpften muss sieben Wochen lang Tagebuch über den Gesundheitszustand führen, um die Japaner über mögliche Nebenwirkungen aufzuklären.

Japan hat sich vertraglich 144 Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer, 120 Millionen Dosen von Astra-Zeneca und 40 Millionen von Moderna gesichert. Kono sagte, er habe mit dem EU-Botschafter in Japan gesprochen und hoffe, dass die Europäer die Massenlieferungen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs genehmigten. Vergangenes Jahr hatte Japans Regierung noch versprochen, dass die Bevölkerung in der ersten Hälfte dieses Jahres durchgeimpft sein könnte. Das hatte auch mit dem Wunsch zu tun, die Olympischen Spiele im Juli in Tokio beginnen zu lassen.

Dieser Impfplan ist Geschichte. In der ersten Runde werden 40.000 Ärzte und Krankenschwestern geimpft, die Covid-Patienten behandeln. Im März beginnen Schutzimpfungen für weitere 3,7 Millionen Mitarbeiter im Gesundheitsdienst. Von April an sollen die 36 Millionen Japaner mit 65 oder mehr Lebensjahren geimpft werden. Die weitere Reihenfolge ist nicht entschieden. Eine Herdenimmunität wird erst weit nach den Olympischen Spielen erreicht sein. Die Organisatoren der Spiele arbeiten unter der Prämisse, dass sie auch ohne Impfpflicht für Teilnehmer und Gäste die Sicherheit der Spiele auch für die Japaner garantieren können.