Kontra China : Japan erwägt militärische Entwicklungshilfe

Japan erwägt in Konkurrenz zu China, seine Entwicklungshilfe auch auf Militäranlagen auszuweiten. Das berichtete am Mittwoch die für gewöhnlich gut informierte japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“. Nach der Planung könnte Japan künftig Entwicklungsländern Geld für Militärkrankenhäuser oder militärisch wie zivil dual genutzte Flughäfen und Häfen zur Verfügung stellen. Auch Radaranlagen etwa für die Küstenwache oder gepanzerte Fahrzeuge für Anti-Terror-Operationen könnten gefördert werden. Bislang ist die japanische Entwicklungshilfe auf rein zivile Projekte beschränkt.

Mit der neuen Art von Entwicklungshilfe will die Regierung in Tokio Boden gutmachen gegen die Seidenstraßen-Initiative, mit der China durch große Infrastrukturinvestitionen immer mehr Einfluss in Asien und Afrika gewinnt.

Japan will die militärisch orientierte Entwicklungshilfe auf Partnerländer begrenzen, die es als Freunde und als wichtig für die eigenen Sicherheitsbelange ansieht. Die Empfänger müssen sicherstellen, dass gelieferte Geräte oder Fahrzeuge nur für die genehmigten Zwecke genutzt werden.

Mehr zum Thema 1/

Die Öffnung der Entwicklungshilfe geht einher mit einem Schwenk in der verteidigungspolitischen Ausrichtung Japans, das sich von seiner pazifistischen Sonderrolle nach dem Zweiten Weltkrieg ein Stück weit entfernt. Die Verteidigungsausgaben sollen auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in etwa verdoppelt werden. Die Regierung will Verteidigungssysteme für Gegenschläge im Angriffsfall anschaffen. Japan will die Ausfuhr von Waffen erleichtern. Die Selbstverteidigungskräfte sollen ausdrücklich auch für den Schutz kritischer Infrastruktur wie etwa von Atomkraftwerken zuständig sein, ihre Rolle im Inland wird geweitet.

All das ist Ergebnis einer sicherheitspolitischen Neueinschätzung unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine, aber auch als Folge der ausgreifenden chinesischen Ambitionen. China stellt nach Einschätzung Tokios in der Region die größte strategische Herausforderung dar.