Neue Verteidigungsdoktrin : Japan will auf gegnerischem Territorium zurückschlagen

Die Regierung in Tokio investiert Milliarden in die Verteidigungsfähigkeit. Um weniger abhängig von den USA zu sein, will Japan zu Gegenschlägen fähig sein. Peking reagiert empört.

Als Reaktion auf mögliche Bedrohungen durch China und Nordkorea richtet Japan seine Verteidigungspolitik neu aus und will die Wehrausgaben drastisch erhöhen. Kern der neuen Strategie ist die Fähigkeit, mit Gegenschlägen auf feindlichem Territorium die Abschreckung zu erhöhen. Japan könnte danach im Verteidigungsfall Raketenstellungen etwa in Nordkorea oder in China mit eigenen Raketen zerstören. Die Regierung in Tokio versucht so, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken, um im Ernstfall weniger abhängig von den Vereinigten Staaten zu sein. Das geht aus drei Dokumenten zur nationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hervor, die das Kabinett am Freitag in Tokio beschlossen hat.

In ungewöhnlicher Offenheit erklärte Ministerpräsident Fumio Kishida vor Journalisten, dass die Selbstverteidigungskräfte des Landes derzeit nicht in der Lage seien, Japan gegen Bedrohungen zu schützen. „Ehrlich gesagt reicht der Status quo nicht aus“, sagte Kishida. Für die Ertüchtigung der Abwehr will die Regierung die Verteidigungsausgaben in den kommenden fünf Jahren um fast 60 Prozent auf 43 Billionen Yen (295 Milliarden Euro) erhöhen. Das sind umgerechnet fast 120 Milliarden Euro mehr als im vorherigen Fünfjahreszeitraum. Zum Vergleich: Die deutsche Regierung hat im Sondervermögen Bundeswehr 100 Milliarden Euro als zusätzliche Finanzmittel für die Verteidigung bereitgestellt.