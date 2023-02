Herr Minister, wenn Sie am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz sind, wird es auch um Kampfflugzeuge für die Ukraine gehen. Zum ersten Mal seit dem Beginn des Krieges steht Großbritannien nicht in der ersten Reihe, sondern zögert mit einer Lieferung. Haben Sie die erste rote Linie gezogen?

Nein. Wir haben immer gesagt: Damit die Ukraine erfolgreich sein kann und Putin scheitert, müssen wir den Ukrainern die richtige Unterstützung zur richtigen Zeit geben. Und wir haben immer – allein oder mit unseren Partnern – die richtige Ausrüstung zeitgerecht zur Verfügung gestellt. Wir haben nicht Nein zu Kampfflugzeugen gesagt, und wir unterstützen die Ausbildung ukrainischer Piloten. Auch werden wir weiter mit den Ukrainern und unseren Verbündeten darüber reden, welche Hilfe wir geben können. Wir haben uns nie in eine Entscheidung gestürzt, auch wenn wir einige Entscheidungen schneller als andere getroffen haben, aber jedes Land hat seinen eigenen Prozess.

Können Sie ausschließen, dass Großbritannien Kampfflugzeuge im Laufe dieses Jahres liefert?

Von uns gibt es dazu kein definitives Ja oder Nein. Das haben wir nie gemacht. Wir gehen mit Vorsicht und Bedacht ran.

Würden Sie andere Länder ermutigen, Kampfflugzeuge zu liefern?

Die Unterstützung sollte koordiniert sein, sowohl mit der Ukraine als auch unter den Verbündeten. Es wäre nicht richtig, würde ich anderen Ländern Entscheidungen aufdrücken. Beim Ramstein-Treffen gab es diese Woche eine riesige Übereinstimmung der internationalen Gemeinschaft für weitere Hilfen.

Großbritannien hat als erstes Land schwere Kampfpanzer versprochen. War das koordiniert im Bündnis, oder haben Sie damit bewusst Druck ausüben wollen auf zögerlichere Länder wie Deutschland?

Ein langweiliger, aber wichtiger Umstand dieser Art von Lieferungen ist die Logistik. Unsere Challenger 2 sind eine rein britische Technologie, kein anderes Land musste zustimmen, sie sind eine souveräne britische Kapazität. Wir konnten uns daher viel rascher entscheiden als andere Länder. Wir haben dies über Weihnachten entschieden, der Premierminister, der Verteidigungsminister und ich, und wir hatten viele Diskussionen. Wir wollten, dass andere Staaten das Gleiche tun, das hat unsere Entscheidung beeinflusst. Dabei war uns klar, dass andere Länder, darunter Deutschland, schon viel geliefert hatten, etwa gepanzerte Fahrzeuge und Flugabwehrraketen.

Und trotzdem ist der allgemeine Eindruck, dass Großbritannien im vergangenen Jahr bei den Bündnisanstrengungen immer in der ersten Reihe stand. Waren Sie manchmal enttäuscht von weniger entschiedenen Partnern, speziell von Deutschland?

Großbritannien und Deutschland kommen, was ihre Haltung gegenüber dem Militär angeht, von sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen. Vieles war politisch und logistisch leichter für uns. Deutschland hat einige extrem mutige, schwierige, aber sehr wichtige Entscheidungen getroffen – was die Erhöhung der Verteidigungsausgaben angeht und auch Waffenlieferungen. Es ist seit der Zeitenwende militärisch sehr viel aktiver als in seiner jüngeren Geschichte. Das ist bewundernswert, und ich bin überrascht, dass Deutschland dafür weniger Anerkennung bekommt, als es verdient. Natürlich werden wir weiterhin Verbündete ermutigen, und der Ramstein-Prozess hat gezeigt, dass sie ihre Hilfe wirklich verstärkt haben. Ich ermutige und lobe lieber, als zu kritisieren.

In der britischen Presse gab es allerdings viel Kritik an Deutschland. Wo verorten Sie Bundeskanzler Scholz im Rahmen des Bündnisses: auf der anderen Seite, eher in der Mitte oder fest an Ihrer Seite?

Die britische Presse und Öffentlichkeit unterstützt die Ukraine unglaublich stark. Sie kann kritisch gegenüber unseren Freunden und Verbündeten sein und schürt manchmal auch den Wettbewerb unter Staaten. In den Gesprächen, die ich hatte, auch mit Bundeskanzler Scholz, finde ich eine natürliche, große Übereinstimmung über das, worum es hier geht: um das Schicksal der Rechtsstaatlichkeit, das Schicksal der UN-Charta. Es geht um die Verteidigung unserer Prinzipien.