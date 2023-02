Leben in Florida : Bolsonaros Platz an der Sonne

Dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten droht Ungemach in der Heimat. Deshalb hält er sich derzeit in den Vereinigten Staaten auf. Die Frage ist: Wie lange noch?

Vor etwas mehr als einem Monat war Jair Messias Bolsonaro noch Präsident Brasiliens. Nun futtert er in Florida allein in einem Schnellimbiss, shoppt preisbewusst in einem günstigen Supermarkt oder nimmt in der Einfahrt eines Einfamilienhauses Geschenkkörbe entgegen. Seit Ende Dezember wohnt er nämlich in den USA. In dem Haus eines früheren brasilianischen Kampfsportlers in einer geschlossenen Wohnanlage in Orlando. Dieses Haus ist zur Pilgerstätte ausgewanderter Brasilianer geworden. Jeden Tag versammelt sich eine Traube seiner Anhänger, die in Jubel ausbricht, wenn ihr Idol vor die Tür tritt und ein paar Worte mit ihnen wechselt. Bolsonaro gibt sich kumpelhaft, nimmt kleine Kinder auf den Arm, posiert mit deren Eltern für Selfies.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



An diesen Szenen lässt der ehemalige Präsident seine Millionen Follower in den digitalen Netzwerken teilhaben. Die mit Musik unterlegten Videos aus Bolsonaros bescheidenem Floridaurlaub landen auf Tiktok und Instagram. Säuberlich pflegt er das Bild des einfachen und bodenständigen Menschenfreundes, der sich in Florida von den Strapazen der letzten vier Jahre erholt. Er ruft ununterbrochen die angeblichen Erfolge seiner Regierungszeit in Erinnerung und drückt seine Fassungslosigkeit über die Wahlniederlage gegen den Linken Luiz Inácio Lula da Silva aus.