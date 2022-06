381 Angeklagte : Jahrzehntelange Haftstrafen nach Massenprotesten in Kuba verhängt

Nach Streit mit der EU : Polens Präsident unterzeichnet Reform des Disziplinarsystems für Richter

Warschau hat sich dem Druck aus Brüssel gebeugt und erhält im Gegenzug 35 Milliarden an zuvor zurückgehaltenen Corona-Hilfen. Die EU hatte scharf kritisiert, dass die Justiz in Polen durch die Disziplinarkammer in ihre Freiheit eingeschränkt werde.