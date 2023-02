Proteste in Iran : Das Regime wiegt sich in Sicherheit

Die Führung in Teheran wiegt sich in dem Glauben, dass die Proteste beendet seien. Doch es drohen neue Gefahren. Ökonomen warnen vor einem schweren Wirtschaftskollaps.

Die Islamische Republik Iran hat am Wochenende mit der Präsentation von Drohnen und Raketen sowie mit Kundgebungen in vielen Städten de 44. Jahrestag der Revolution von 1979 gefeiert. Präsident Ebrahim Raisi sagte auf der zentralen Veranstaltung auf dem Teheraner Azadi-Platz, die „Unruhen“, so die offizielle Sprachregelung für die seit Monaten andauernden Proteste, seien gescheitert. Eine weitere vom Ausland gesteuerte Verschwörung sei neutralisiert und ein weiterer Sieg der Revolution sei errungen worden.

In Europa und Nordamerika fanden hingegen zahlreiche Kundgebungen gegen die islamische Republik statt. An der mit 80.000 Teilnehmern größten beteiligte sich erstmals der Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlawi.

Am Montag wird Raisi auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem dreitägigen Besuch nach China reisen. Ziel der Reise sei es, so die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Sonntag, die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder zu stärken. Xi und Raisi hatten sich erstmals im vergangenen September in Usbekistan bei einem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) getroffen. Dort hatte Raisi den Wunsch nach engeren Beziehungen beider Länder geäußert. Zwischen Iran und China existiert bereits ein auf 25 Jahre angelegtes Kooperationsabkommen aus dem Jahr 2021.

Reue als Voraussetzung für Amnestierung

Im Zusammenhang mit der von Revolutionsführer Ali Khamenei angekündigten Amnestierung wurde am Freitagabend die inhaftierte französische Wissenschaftlerin Fariba Adelkhah freigelassen. Frankreich verlange außerdem die sofortige und bedingungslose Freilassung aller weiteren in Iran festgehaltenen Staatsbürger, erklärte das französische Außenministerium. Außenministerin Catherine Colonna hatte kürzlich von „sieben willkürlich festgehaltenen französischen Geiseln“ gesprochen.

Unklar ist, wie viele aus politischen Gründen Inhaftierte in den Genuss der Amnestie kommen. Denn die iranische Justiz hat erklärt, Voraussetzung für eine Freilassung sei, schriftlich Reue zu zeigen und sich zu verpflichten, an keinen Protesten mehr teilzunehmen. Faezeh Haschemi, die zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilte Tochter des früheren Präsidenten Ali Akbar Haschemi Rafsandschani, hat jedoch erklärt, dass sie auch nach einer Freilassung ihre Aktivitäten fortsetzen werde. Anders als die Organe des Staates halte sie sich an die Verfassung und an die Gesetze.

Wegen ihres schlechten Gesundheitszustands wurde die Menschenrechtsanwältin Nassrin Sotoudeh freigelassen. In einem Interview mit CNN, das über Skype stattfand, sagte sie, dass die Straßenproteste zwar abgeflaut seien. Die Menschen verlangten aber weiter einen Regimewechsel und das Verschwinden der Islamischen Republik.

Demonstrationen im Osten gehen weiter

Fortgesetzt werden die Proteste in Zahedan im Osten Irans. Nach dem jüngsten Freitagsgebet marschierten wieder Tausende durch die Stadt und skandierten „Nieder mit Khamenei“. Der sunnitische Geistliche Mawlawi Abdulhamid kritisierte in seiner Predigt, dass pensionierte Generäle der Revolutionswächter an politischen Schaltstellen säßen, und forderte, Politiker sollten die Führung des Landes übernehmen. Er sprach sich für eine verfassunggebende Versammlung aus, die durch freie Wahlen gebildet werden solle.

Der einflussreiche frühere Teheraner Abgeordnete Mohammad-Reza Bahonar warnte davor zu glauben, dass die Proteste beendet seien. Sie seien nur vorübergehend abgeflaut, sagte der Politiker, der als Konservativer ohne Sympathien für Reformer wie Moussawi gilt. Um die Krise zu überwinden, müssten „drei oder vier starke Parteien“ zugelassen werden, so Bahonar.

Unabhängige Wirtschaftswissenschaftler fordern indessen auch wirtschaftspolitische Strukturreformen. Würden die nicht bald angepackt, werde man in Iran Zustände vorfinden, die mit dem Mongolensturm verglichen werden müssten, sagte Hossein Raghfar, Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Teheran, dem Nachrichtenportal Roydad24. Auch der Ökonom Saeed Laylaz warnt vor einem schweren Kollaps der Wirtschaft in naher Zukunft mit heftigen Folgen in der Gesellschaft. Nach Berechnungen iranischer Ökonomen ist die Kaufkraft pro Kopf seit 1979 um 30 Prozent gesunken.