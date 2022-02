Neues Ministerium : Der Mann für die schöne neue Post-Brexit-Welt

Jacob Rees-Mogg am Mittwoch in London Bild: Reuters

In George Orwells Zukunftsroman „1984“ gab es ein Ministerium für Wahrheit und eines für Liebe. Da ist Orwells – inzwischen von Boris Johnson regiertes – Vaterland noch nicht angekommen, aber immerhin ernannte der Premierminister in dieser Woche einen „Minister für die Chancen des Brexits“. Konsequenterweise soll das Amt von einem Mann ausgefüllt werden, den bis heute kein Zweifel beschleicht, dass der Austritt aus der Europäischen Union segensreich ist: Jacob Rees-Mogg.

Seine Aufgabe dürfte überwiegend darin bestehen, auch andere von den Vorteilen des Brexit zu überzeugen. Denn die werden mittlerweile nicht nur von den „Remoaners“, wie lamentierende EU-Freunde von Brexit-Gegnern genannt werden, infrage gestellt, sondern zunehmend in der Konservativen Partei. Gleich am Tag von Rees-Moggs Amtseinführung veröffentlichte ein Ausschuss im Unterhaus einen ernüchterndes Befund. „Eines der großen Versprechen des Brexit war es, die britischen Unternehmen zu befreien und ihnen Raum für die Maximierung ihrer Produktivität zu geben“, sagte die Ausschussvorsitzende Meg Hillier bei der Vorstellung des Berichts. „Doch die einzige erkennbare Auswirkung bisher sind höhere Kosten, Bürokratie und Wartezeiten an der Grenze.“

Ein leidenschaftlicher Brexit-Verfechter

Vor allem die Erzbrexiteers bei den Tories machen sich Sorgen um die ausbleibende „Brexit-Dividende“. Selbst manche Befürworter des Austritts haben mittlerweile Mühe zu erklären, warum sie so verbissen für ihn gekämpft haben. Es ist ja nicht nur die Wirtschaft, die bislang mit eher negativen Folgen zu kämpfen hat. Der Brexit sollte die Einwanderung begrenzen – stattdessen kommen jeden Monat mehr Migranten in Booten über den Ärmelkanal. Er sollte die Briten auch vor der Brüsseler Verordnungswut schützen, aber bisher sind kaum EU-Regeln zurückgenommen worden. Zu den wenigen Pluspunkten, die Brexit-Anhänger hervorheben, gehören die neuen Freihäfen und die Corona-Impfkampagne, die schneller und besser verlief als die europäische. Allerdings wäre ein nationaler Sonderweg auch innerhalb der EU zu haben gewesen: Ungarn führte es vor.

Rees-Mogg gehörte von Anbeginn zu den leidenschaftlichsten Brexit-Verfechtern. Er wollte einen möglichst scharfen Schnitt mit Brüssel, weshalb er den Sturz Theresa Mays – und den Aufstieg Johnsons – an vorderer Front betrieb. Nach Johnsons Machtübernahme sahen viele in Rees-Mogg einen geeigneten Schatzkanzler, aber der neue Premierminister gab ihm lieber das Amt des „Leader of the House“, das Verbindungsglied der Regierung zum Parlament. Auf diesem Posten zeigte sich Rees-Mogg als treues Kabinettsmitglied, das Johnson auch in den unangenehmeren Momenten verteidigte.

Manche dürften eine Ironie darin erkennen, dass Rees-Mogg, der ob seiner demonstrativ konservativen Haltung manchmal auch als „Ehrbares Mitglied des 18. Jahrhunderts“ verspottet wird, nun die Chancen des Brexit-Prozesses verkörpern wird. Viele sehen in dem studierten Historiker, der mit Finanzgeschäften reich geworden ist, eine Karikatur des exzentrischen upper-class-Englishman. Er lebt mit seiner Frau und seinen sechs Kindern (und Hauspersonal) in einem weitläufigen Landhaus in Somerset, wurde noch nie ohne Zweireiher und Krawatte gesehen, fährt Oldtimer der Marke Bentley und verfügt über das dazu passende Näseln sowie über tadellose Manieren.