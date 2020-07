Zweite Corona-Welle in Italien : Zwangseinweisungen ins Krankenhaus?

In Italien ist die zweite Welle der Infektionen mit dem Coronavirus angekommen. Sie ist freilich viel flacher als die erste, die im März und April vor allem den Norden des Landes katastrophal erfasst hatte. Noch geben die landesweiten Zahlen keinen Anlass zur Sorge. Am Sonntagabend teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit, in den vergangenen 24 Stunden seien in Italien 192 neue Infektionen registriert worden. Sieben Menschen starben in dem Zeitraum an der Covid-19-Lungenkrankheit. Nach wie vor werden die meisten neuen Infektionen aus der norditalienischen Region Lombardei gemeldet: 98 neue Fälle waren es von Samstag bis Sonntag. Und allein sechs der landesweit sieben Todesfälle in diesem Zeitraum wurden dort registriert.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Insgesamt sind in Italien seit dem Ausbruch der Pandemie am 20.Februar knapp 34.900 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, 16.700 in der Lombardei. Dort gilt weiterhin eine allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, sobald man die eigenen vier Wände verlässt – auch im Freien. In den meisten anderen Regionen gilt Maskenpflicht, wenn man geschlossene öffentliche Räume betritt, beim Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel und sogar im Privatwagen, wenn darin Personen reisen, die nicht im gleichen Haushalt leben.

Ein Unternehmer infiziert besonders viele Landsleute

Kleinere Ausbruchsherde wurden in den vergangenen Tagen aus den verschiedensten Landesteilen gemeldet. Für erhebliches Aufsehen sorgte der Fall des 64 Jahre alten Besitzers eines metallverarbeitenden Betriebs mit 170 Angestellten in Poiana Maggiore. Der Mann war am 18. Juni nach Serbien und fünf Tage darauf nach Bosnien-Hercegovina gereist. In Serbien war er nach eigenem Bekunden mit einem Mann in Kontakt gekommen, der inzwischen an Covid-19 gestorben ist.