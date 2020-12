Corona-Regeln an Feiertagen : Italien lässt keine Schlupflöcher offen

Die Skipisten in Italien, wie hier in Valsassina, bleiben bis ins neue Jahr geschlossen. Bild: EPA

Verriegelt, verrammelt, versiegelt: Mit Adjektiven wie diesen beschrieben Italiens Medien am Donnerstag, wie das Land gemäß neuem Regierungsdekret in diesem Jahr Weihnachten und den Jahreswechsel zu begehen habe. Tatsächlich konnten sich nach zähen Verhandlungen zwischen wissenschaftlichem Beirat und Regierung, zwischen Vertretern der Regionen und Zentralmacht in Rom die Hardliner auf ganzer Linie durchsetzen. Der Semi-Lockdown, der Anfang November verfügt worden war und zunächst bis Donnerstag galt, wird nicht nur bis Mitte Januar verlängert, er wird verschärft – zumal während der Feiertage.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar werden sämtliche Reisen über die Grenzen der Region des eigenen Wohnsitzes hinaus untersagt. Die seit Anfang November geltende Einteilung des Landes in verschiedene „Infektionszonen“ spielt dabei keine Rolle. An den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr ist es sogar verboten, die eigene Stadt oder Gemeinde zu verlassen. Auch die allgemeine Ausgangssperre von 22 bis fünf Uhr bleibt bis 15. Januar in Kraft. Die Mitternachtsmesse an Heiligabend muss auf 20 oder 21 Uhr vorgezogen werden. Am Neujahrstag darf man erst morgens um sieben Uhr wieder aus dem Haus.

Maske-Tragen auch zu Hause empfohlen

Es wird dringend empfohlen, die Feiertage nur mit jenen Personen zu verbringen, mit welchen man den Haushalt teilt. Bei Besuchen von Haushaltsfremden wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch in den eigenen vier Wänden empfohlen. Ein formales Verbot, die Feiertage mit den Großeltern oder gar der erweiterten Verwandtschaft zu verbringen, wurde zwar nicht ausgesprochen – es hätte sich auch gar nicht durchsetzen lassen. Die Reisebeschränkungen und die Aufforderung, höchstens sechs Personen um den Festtagstisch zu versammeln, haben aber den gleichen Effekt.

Ähnlich verhält es sich mit den Landesgrenzen. Die bleiben zwar geöffnet, doch es gibt allerlei abschreckende Maßnahmen gegen die Reiselust. Wer bis zum 20. Dezember aus einem als Risikogebiet eingestuften Land einreist oder heimkehrt, muss sich sofort einem Corona-Test unterziehen. Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar gilt für Einreisen aus dem Ausland grundsätzlich eine zehntägige Quarantänepflicht. Damit sollen die Italiener davon abgehalten werden, etwa zum Skilaufen oder in den Weihnachtsurlaub zu fahren. Dass die Skigebiete in Italien selbst bis einschließlich 6. Januar geschlossen bleiben, war seit Wochen klar.

Ein grundsätzliches Beherbergungsverbot gibt es zwar nicht, auch nicht in den Wintersportgebieten. Weil aber das Reisen über die Feiertage unmöglich ist und die Liftanlagen stillstehen, werden die meisten Hotels gar nicht erst öffnen. Für den Silvesterabend hat die Regierung sogar ein letztes Schlupfloch gestopft, auf welches das Gastgewerbe bis zuletzt seine Hoffnung gesetzt hatte: Auch Gäste eines Hotels dürfen am Abend nicht mehr im hauseigenen Restaurant essen, sondern müssen sich Speisen aufs Zimmer bringen lassen. Dafür dürfen Geschäfte und Supermärkte bis 21 Uhr geöffnet bleiben, damit es kein Gedränge gibt. Die Strategie der Regierung mit Blick auf das „Fest der Liebe“ fasste Gesundheitsminister Roberto Speranza bei der Parlamentsdebatte über das „Weihnachtsdekret“ mit folgenden Worten zusammen: „Wir müssen den Kontakt zwischen Menschen so weit wie möglich einschränken.“